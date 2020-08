Krejčíková: Rozehranost z českých turnajů mi pomohla. Na zápas s Halepovou se těším

"Těším se, že si vyzkouším zápas s jednou z nejlepších hráček planety. Nehraju s nimi každý týden. Pro mě to bude obrovské. Připravím se, abych tam byla co nejdéle a co nejvíc ji potrápila," řekla Krejčíková před duelem s Halepovou.

S dvojnásobnou grandslamovou vítězkou Halepovou už hrála před čtyřmi lety. V Bukurešti získala první set 6-3, ale další dva ztratila shodně 1-6. "Hrály jsme pod světly, začala jsem dobře a pak už jsem nestíhala," vzpomínala Krejčíková.

Aktuálně 118. hráčka světového žebříčku dvouhry před turnajem ve Stromovce využívala akcí Českého tenisového svazu. Vyhrála dva podniky seriálu o Trofej solidarity a naděje ve Starých Splavech a v Prostějově, hrála i Top ligu družstev. "Měla jsem výhodu, že jsem odehrála plno zápasů a hodně se naučila. Za to je svazu třeba poděkovat."

Zatímco na domácích turnajích patřila mezi favoritky a hrávala s mladšími, na akci WTA Tour je ve dvouhře outsiderkou. "A hraje se o body, je to větší napětí, ale každý zápas se musí hrát stejně. Na sto procent," doplnila Krejčíková.

Osmá deblistka světa je jednou z tenistek, které se odhlásily kvůli koronaviru z grandslamového US Open. Přitom měla hrát v New Yorku poprvé dvouhru v hlavní soutěži. "Bylo to těžké rozhodnutí, ale po dohodě s rodiči jsem si řekla, že nemá cenu tam cestovat. Situace není bezpečná a nechci se vystavovat riziku. Jsem mladá, je mi čtyřiadvacet, chtěla bych hrát osm deset let, když nebudu mít zdravotní problémy nebo zranění. Hlavně chci být zdravá," uvedla.

Dalším důvodem neúčasti Krejčíkové ve Flushing Meadows je fakt, že areál sloužil během pandemie jako polní nemocnice, aby ulevil přeplněným nemocnicím. "Jsou důležitější věci než hraní tenisu a vyhrávání zápasů. Ať to nevyzní blbě, ale přijde mi to neuctivé vůči lidem, kteří tam bojovali o život," řekla tenistka.