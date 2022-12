Krejčíková se Siniakovou jsou potřetí Deblovým párem roku i podle ITF

Šestadvacetileté Češky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková letos získaly deblové tituly na Australian Open, ve Wimbledonu a na US Open a podařilo se jim zkompletovat kariérní Grand Slam. Naprázdno vyšly jen na Roland Garros, ze kterého musely kvůli pozitivnímu testu Krejčíkové na koronavirus odstoupit.

Olympijské šampionky z Tokia se do finále dostaly také na Turnaji mistryň, loňský triumf ale nezopakovaly. Siniaková ukončila sezonu jako deblová světová jednička, Krejčíková je v žebříčku na třetí příčce.

"Je mi velkou ctí obdržet potřetí cenu pro nejlepší deblový pár ITF a jsem vděčná za všechny výsledky a vzpomínky, které jsem letos se svou partnerkou získala. Věřím, že náš úspěch inspiruje i děti po celém světě, které budou na hřišti i mimo něj věřit svým snům," řekla Krejčíková, jež během roku laborovala se zraněným loktem.

České tenistky spolu letos vyhrály 27 z 32 zápasů a mají na kontě celkem už šest grandslamových titulů. Staly se také třetím párem, který anketu ITF potřetí ovládl. Předtím se to povedlo španělsko-argentinské dvojici Virginia Ruanová-Pascualová a Paola Suárezová a italskému páru Sara Erraniová a Roberta Vinciová. "S letošním ročníkem jsem velmi spokojená a těším se na ten další," doplnila Siniaková.

V úterý získala od ITF ocenění pro nejlepší juniorku roku sedmnáctiletá Lucie Havlíčková. Tenistka TK Sparta Praha uspěla díky triumfům ve dvouhře a čtyřhře na Roland Garros a zisku deblové trofeje na US Open.

Deblovým párem roku mezi muži byli poprvé zvoleni Rajeev Ram a Joe Salisbury, kteří letos jako teprve druzí v historii obhájili titul na US Open ve čtyřhře mužů. Sezonu zakončili triumfem na Turnaji mistrů.

Only the second men’s team in the Open Era to defend their @usopen title @RajeevRam and @joesalisbury92 are first-time ITF World Champions



@usta | @the_LTA pic.twitter.com/AyjOPdcp7D