Krejčíková si v Cincinnati po vyřazení stěžovala na náročný program

"Pocity mám hodně smíšené," řekla světová desítka Krejčíková v on-line rozhovoru z amerického Ohia po páteční prohře s Australankou. "Jsem ráda, že jsem se k Ashleigh propracovala a mohla jsem si s ní zahrát, ale kvůli podmínkám, které tady pro mě udělali, jsem nemohla podat stoprocentní výkon. Z toho jsem zklamaná, nemohla jsem podat výkon, který jsem třeba podala proti Garbiñe Muguruzaové, a mrzí mě to."

Letošní vítězka Roland Garros si spočítala, že během dvou dnů odehrála šest zápasů - tři ve dvouhře a tři ve čtyřhře. "Není v silách jakéhokoli sportovce jet šest zápasů během osmačtyřiceti hodin na sto procent," podotkla. Proti Bartyové byla proto pomalejší a chybovala. "Neměla jsem se od čeho odrazit. Pak jsme to řešili s trenérem a on sám říkal, že to bylo strašně těžké, když mi nefungovaly nohy. A já mu říkám: jak mi mají fungovat, když toho mám tolik za sebou a do všech zápasů jsem dala tolik energie. Kde jí mám dál brát? Žádný sportovec není bezedný. Někde je limit a ten se u mě teď projevil v singlu i v deblu," zmínila i vyřazení ve čtyřhře.

Snažila se se svým týmem komunikovat s organizátory. "Ve čtvrtek jsem byla i za ředitelem. Řekl, že se snaží, ale nic se stejně nezměnilo," naznačila Krejčíková, že se jí nepodařilo dosáhnout lepšího rozpisu, aby měla šanci si před duelem s Bartyovou oddechnout. "Vím, že tady byly i další holky, které si stěžovaly, nejsem jediná. Nechci dávat vinu jen programu, ale hodně výkon ovlivňuje. Je to těžké, když končíte v jedenáct večer a začínáte v jedenáct ráno. Pro tělo je to těžké."

Podobně náročný program zažila pětadvacetiletá Krejčíková nedávno rovněž na olympijských hrách. V Tokiu vyčerpaná vypadla v osmifinále dvouhry, ale dokázala zmobilizovat síly na čtyřhru, v které získaly společně s Kateřinou Siniakovou zlaté medaile.

Dál chce hrát dvouhru a čtyřhru. Ani jedné se nechce vzdávat na úkor druhé. "Věřím, že se s tím dá něco udělat. Nevím, jestli mám takovou moc, ale budu bojovat za to, abych mohla hrát obě soutěže. Věřím, že rozpisy na dalších turnajích budou lepší a budou se zajímat o zdraví hráče, aby byl stoprocentně připravený a i lidi si to užili a viděli dobrý tenis," řekla Krejčíková.

Nadcházejícím turnajem Krejčíkové bude od 30. srpna grandslamové US Open. V New Yorku bude hrát poprvé v hlavní soutěži dvouhru a se Siniakovou i čtyřhru.