Krejčíková vždycky věřila, že může prorazit i ve dvouhře. Jana by skákala a křičela radostí, vzpomínala na Novotnou

Dlouho se zdálo, že dvouhra je pro Krejčíkovou zakletá, a úspěchy sbírala ve čtyřhře a smíšené čtyřhře, z kterých má už pět grandslamových titulů. Ve dvouhře sice vyhrávala turnaje nižšího okruhu ITF, ale stále nemohla prorazit a povedlo se jí to až loni na podzim v Paříži.

Od té doby už má na kontě jeden titul na okruhu WTA ve dvouhře a nyní i premiérový postup do grandslamového semifinále. "Je to úžasné. Je krásné, když můžu po mečbolu zvednout ruce nad hlavu a užívat si ten moment. Jsem tam, kde jsme vždycky chtěla být. Je to senzační," jásala Krejčíková po výhře ve čtvrtfinále Roland Garros nad Američankou Cori Gauffovou.

Ať už dopadne v semifinále jakkoli, atakuje ve dvouhře umístění ve světové dvacítce a už nebude jen hráčkou čtyřhry. "Nikdy jsem nechtěla být specialistkou na čtyřhru, takovou nálepku jsem dostala," řekla Krejčíková. "Vždycky jsem hrála dvouhru, snažila se makat, ale nehrála jsem s nejlepšími hráčkami. Bylo frustrující, že jsem nemohla prorazit, ale věděla jsem, že když budu tvrdě pracovat a trpělivá, což mi teda moc moc nejde, tak se tam dostanu a budu mít šanci hrát s nejlepšími. Teď jsem ráda, že jsme tady, hraju tenis a dělám, co miluju," vyznala se tenistka.

Zopakovala, že k jejímu vzestupu ve dvouhře pomohl i koronavirus. Loni se tenisový svět zastavil a Krejčíková měla čas vydechnout a být s blízkými. A v tréninku se soustředit více na dvouhru a navíc hrát a trénovat díky akcím tenisového svazu i exhibicím s nejlepšími Češkami. "Nasbírala jsem hodně zkušeností. Hodně mi to pomohlo," konstatovala Krejčíková.

Pandemie přispěla i k jejímu jinému náhledu na tenis. "Také jsem viděla, že se ve světě dějí mnohem tragičtější věci. Lidé umírají a já řeším, jestli vyhraji nebo prohraji. Uvědomila jsem si, že jsou důležitější věci. Jsem zdravá, můžu dělat svou práci, kdežto jiní třeba ne."

Doubles specialist no more.



With late mentor Jana Novotna in mind, @BKrejcikova continues to break new ground. More on her QF win over Gauff...#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2021

Před osmifinálovým zápasem se Sloane Stephensovou ale měla strach, že jasně prohraje. Proto volala psycholožce. Ale před čtvrtfinále už byla zase v pohodě. "Byla jsem super uvolněná a už jsem takový pocit neměla. Když si tím jednou projdete, tak vám to pomůže," řekla Krejčíková.

Tribuny na Roland Garros jsou stále kvůli koronaviru zaplněny jen stroze, ale Krejčíková si obecenstva užívá a divákům vždy děkuje. A spolehnout se může i na podporu rodiny. "Mám velkou rodinu, dva bráchy, neteř a synovce. Sledují to a gratulují mi po zápase a jsme v kontaktu. Mám štěstí, že mám takovou obrovskou podporu od rodiny od samého začátku."

Po vítězném čtvrtfinále hned na lavičce vzala do ruky mobil a zdálo se, že reaguje na došlé vzkazy a gratulace. Bylo to ale jinak. "Mluvila jsem s Fabricem Santorem (bývalým hráčem, který vede rozhovory na kurtu) a spolu jsme se fotili v roce 2017, tak jsem mu chtěla ukázat fotku a nemohla ji najít. Už jsem ji našla, tak snad mu ji ukážu po příštím utkání," doufala Krejčíková v další výhru.

Před French Open ovládla turnaj ve Štrasburku a po výhře ve čtvrtfinále už má na kontě deset vítězných zápasů dvouhry v řadě. "Je to příjemné, ale důležité je to moc neřešit," řekla. Ani na semifinále se nechce upínat. "Beru to jako každý jiný zápas. Když to začnu řešit, nedopadne to moc dobře. Jedu dál, jsem v semifinále, je to supr, ale chci hrát dál, užít si další zápas, předvést maximum a nějak to dopadne. Je to velký turnaj, člověk chce, ale je potřeba řešit to, že budu hrát další zápas, chci udělat maximum a toť vše. Nic jiného ovlivnit nemůžu," řekla.

Díky postupu do semifinále se dostává mezi hvězdy a má i různé nové výhody. "Mám vlastního bodyguarda, což se mi nestalo. Je to zajímavé, příjemné, ale hlavně se tím vším okolo nesmím stresovat. Nějak to dopadne, už tohle je nádherný výsledek," řekla Krejčíková.



Novotná by podle Krejčíkové skákala a křičela radostí

Barbora Krejčíková podruhé v krátké době napodobila svoji někdejší trenérku a mentorku Janu Novotnou. Před jedenácti dny stejně jako bývalá světová dvojka v roce 1989 vyhrála turnaj ve Štrasburku a nyní je v semifinále Roland Garros. V něm si Novotná na pařížské antuce zahrála v letech 1990 a 1996.

"To jsem netušila," řekla Krejčíková na on-line tiskové konferenci po čtvrtfinálového výhře nad Američankou Cori Gauffovou. "Skvělé, perfektní. Pokaždé, když jdu na kurt, tak na Janu myslím."

Pro Krejčíkovou je Novotná, která zemřela na rakovinu v listopadu 2017 ve věku 49 let, velkou inspirací. "Říkám si, co by mi asi pověděla po takové jízdě, kterou teď prožívám. Jsem smutná, že se to nikdy nedozvím. Ale podporuje mě její rodina, její kamarádi. Ti nejlíp vědí, co by mi Jana řekla. Myslím, že vždycky věřila, že můžu hrát takhle dobře. Škoda, že se toho nedožila," litovala Krejčíková, kterou Novotná vedla ještě v době, kdy hrála dvouhru na nižším okruhu ITF.

A jakou radost by Novotná po semifinálové účasti Krejčíkové tedy měla? "Myslím, že by skákala a křičela radostí. Tak to vždycky dělala, i když jsme spolu byly na turnaji ITF," pronesla Krejčíková. "A řekla by mi, jak je na mě pyšná. 'Užij si to a pokračuj. Nezáleží na příštím výsledku, když tomu dáš vše. A teď si hlavně užij, že můžeš dělat, co miluješ'."

Fated: Barbora Krejcikova says she got a text from Jana Novotna’s former coach telling her that @WTA_Strasbourg was Jana’s 1st clay title. Novotna was her coach before she passed.



“He said, ‘I hope I’m not going to stress you out. I said, ‘If it’s meant to be, it’s meant to be.” — WTA Insider (@WTA_insider) May 29, 2021

Krejčíková v duelu s Gauffovou vedla ve druhém setu 5:0 a postupně nevyužila pět mečbolů. Pamětníkům naskočila vzpomínka na nevydařený zápas Novotné, která na French Open 1995 vedla v rozhodující sadě nad Američankou Chandou Rubinovou 5:0 a 40:0, pak ale neproměnila devět mečbolů a prohrála 6:8. "Říkala mi, že nebyla nějak nervózní, ale že se to prostě blbě sešlo a nepodařilo se jí to. Pořád věřila, že se to někde podaří a zlomí," řekla Krejčíková.

O Novotné se po utkání s Rubinovou říkalo, že je psychicky labilní. "Přišlo mi smutné, že jí každý dal takovou nálepku. Přitom ona byla psychicky opravdu velmi odolná. Nikdo to na konci neviděl, ale byla neskutečně silná," řekla Krejčíková o Novotné.

Krejčíková zápas s Gauffovou ukončila při šestém mečbolu. Možná jí pomohlo, že se s Novotnou o zmíněném utkání bavila. "Víceméně mi to pomáhá. Vím, že když se to nepodaří, tak se svět nezboří. Důležité je, že jsem zdravá, dělám, co mě baví. Je to jen hra, člověk se s tím musí vyrovnat. Pak bude silnější do další etapy života, která bude následovat," řekla Krejčíková.



Kurz na celkové vítězství Krejčíkové v Paříži klesl z původních 100:1 na 3:1

Kurz na celkové vítězství české tenistky Barbory Krejčíkové na Roland Garros klesl z původních 100:1 na aktuálních 3:1. Mírnou favoritkou čtvrtečního semifinále je však podle bookmakerů Řekyně Maria Sakkariová s kurzy od 1,64:1 do 1,67:1, na Krejčíkovou se dá sázet od 2,33:1 do 2,35:1. Vyplývá to z vyjádření zástupců sázkových kanceláří, které dnes ČTK oslovila. Ve čtvrtfinálovém souboji s Američanku Cori Gauffovou Krejčíková rovněž nebyla favoritkou, ale dokázala zvítězit 7-6 6-3. Na její výhru šla i mírná většina sázek.

"Očima bookmakerů byl zápas Krejčíkové s Gauffovou hodně vyrovnaný. Američanka končila na kursu 1,88:1, zatímco česká tenistka na kursu 2,05:1, což je minimální rozdíl. Sázkaři na jedné straně nepodlehli přehnané euforii, nicméně většina z nich Krejčíkové věřila. Na to, že postoupí do semifinále, směřovalo přes 60 procent sázek. Jeden z našich klientů dokonce natolik, že na její postup vsadil rovných 100.000 korun, díky čemuž svůj vklad zdvojnásobil," uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Na startu turnaje podle něj málokdo věřil, že by Krejčíková mohla dojít tak daleko. Kurs na to, že by turnaj mohla ovládnout, začínal na 100:1. Před čtvrtfinále její kurs padl až na 10:1.

Tisport podle mluvčího Jiřího Hadravy zatím přijal na titul Krejčíkové v Paříži asi 900 sázek. "Z pohledu na celkové vítězství na French Open Krejčíková rozhodně nepatřila k favoritkám, a to ani mezi českými tenistkami. Například Markéta Vondroušová i Karolína Muchová měly před turnajem kurzy na celkové vítězství 35:1," doplnil Hadrava.

Chance podle mluvčí Markéty Světlíkové přijala na čtvrtfinálový souboj mezi Krejčíkovou a Gauffovou sázky zhruba za milion korun.

Semifinále mezi Krejčíkovou a Sakkariovou by nemělo začít dříve než ve čtvrtek v 16:15. Ještě předtím změří v prvním semifinále síly Slovinka Tamara Zidanšeková a Ruska Anastasia Pavljučenkovová. Kurzovou favoritkou je Ruska (1,6:1).

České jméno je v semifinále dvouhry French Open potřetí v řadě. Krejčíková navázala na loňský úspěch Petry Kvitové, o rok dříve došla Markéta Vondroušová až do finále.