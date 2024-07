Krejčíkové došla v singlu šťáva: Ve čtyřhře mě podržela Katka a také fanoušci

Barboře Krejčíkové (28) ve čtvrtfinále dvouhry na olympijských hrách s Annou Karolínou Schmiedlovou ze Slovenska došla energie. Wimbledonská šampionka to řekla viditelně vyčerpaná novinářům po vítězném zápase druhého kola čtyřhry, ve kterém ji podpořila parťačka Kateřina Siniaková i početný český fanklub.

Ve zběsilém tempu olympijského programu musela Krejčíková většinou na kurt dvakrát za den, dvouhry navíc poslední dva dny hrála ve velkém horku na kurtu přezdívaném skleník. V boji o postup do semifinále dvouhry to na ni dolehlo, její vítězná série se zastavila na deseti zápasech.

"Od začátku jsem prohrávala, a když jsem se vrátila do stavu 4:4, tak mi to prostě nevyšlo. První set byl zlomový. Potom jsem se snažila najít energii i ve druhém, ale prostě mi to nevyšlo. Bylo pár těsných gamů, které mi nevyšly, pak už jsem prostě nemohla, bylo toho moc, neměla jsem energii," vrátila se k duelu, který prohrála 4:6 a 2:6.

Tři hodiny po dvouhře bez ohledu na únavu stála po boku Siniakové proti japonské dvojici Ena Šibaharaová, Šúko Aojamaová, aby pokračovaly ve snaze o obhajobu triumfu z OH v Tokiu. "Jsem ráda, že bilanci mám alespoň padesátiprocentní, že jsme vyhrály aspoň toho debla. Kačka mě držela, drželi mě čeští fanoušci. I když mi singl nevyšel, tak jsem nechtěla v deblu zklamat, chtěla jsem bojovat dál a nechat na kurtu všechno jako v předchozích zápasech," řekla Krejčíková.

Fanoušky pochválila i Siniaková

Radost z postupu ve čtyřhře měla i Siniaková. "Bylo to určitě náročné. Já si myslím, že jsme to očekávaly. Jsou to dobré deblistky a bylo to náročné, věděly jsme to. Obzvlášť s tím programem, co máme. Takže za mě skvěle zvládnuté, vybojované. Držely jsme se spolu a za mě pak nakonec super výkon," řekla.

Také ji nadchla podpora fanoušků, kterou na hrách v areálu Roland Garros všichni čeští tenisté mají. "Troufám si říct, že to je skoro jako to bývávalo na Fed Cupu, že fanoušci tam jsou, burcují a je to nádherné mít takovou atmosféru," uvedla.

Krejčíková byla ráda, že stojí, a doufala, že na tom ve čtvrtek bude lépe. "Udělám dobrou regeneraci a pojedu se pořádně vyspat, protože jsem toho moc nenaspala. Dneska v noci jsem šla spát až o půl druhé a vstávala jsem v osm ráno. Zase jsem hrála v největším pařáku, energie bylo strašně málo. Dolovala jsem ji ze všech možných stran," dodala.

Postěžovala si na nahuštěný program olympijského turnaje. "Myslím si, že je to velký turnaj, pro mě má stejnou úroveň jako grandslam a mělo by to být rozfázované do těch 14 dní, jak jsou grandslamy. Nebo aspoň do deseti, protože dublovat zápasy se podle mě nedá vydržet," dodala. Apely hráčů na mezinárodní federaci podle ní nikdo neposlouchá.