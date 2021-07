Kristína Kučová v Gdyni přežila čtyři mečboly a po čtyřhodinovém maratónu je po pěti letech v semifinále

WTA GDYNĚ - Kristína Kučová na antuce v polské Gdyni udolala po odvrácení čtyř mečbolů a takřka čtyřhodinové bitvě (nejdelší v sezoně) 6-7 7-6 7-6 Gruzínku Jekatěrinu Gorgodzeovou a potřetí v kariéře a poprvé po pěti letech postoupila do semifinále turnaje WTA. O premiérové finále se 31letá Slovenka utká s Němkou Korpatschovou.

Kristína Kučová tento týden poprvé od října 2018 vyhrála na turnaji WTA alespoň dva zápasy po sobě a zároveň ukončila stejně dlouhé čekání na čtvrtfinále.



V něm dnes odehrála velkou bitvu s Gruzínkou Jekatěrinou Gorgodzeovou, s níž odehrála nejdelší zápas sezony. Jednatřicetiletá Slovenka zvítězila až po 3 hodinách a 54 minutách boje a třech tie-breacích - 6-7 7-6 7-6.



Kučová ve druhém setu přišla třikrát o výhodu brejku a za stavu 5-6 musela odvracet tři mečboly. Pokaždé byla úspěšná, stejně jako počtvrté ve zkrácené hře. V rozhodujícím dějství neudržela vedení 4-2 a za stavu 5-6 Gorgodzeová podávala na vítězství, slovenská tenistka ale soupeřku k dalšímu mečbolu nepustila a po velkém maratónu mohla slavit.







Do semifinále turnaje WTA se dostala potřetí v kariéře - na antuce v Bukurešti 2014 ani na tvrdém povrchu v Montréalu 2016 v něm neuhrála jediný set.



Kučová svůj největší úspěch slavila loni v září na 'menším' turnaji WTA 125k v Praze, kde po koronavirové pauze v náhradě za kvalifikaci US Open startovalo v hlavní soutěži 128 tenistek a hrálo se o prémie z výjimečné dotace přes 3 miliony dolarů.



O první finále na hlavním okruhu WTA si Kučová zahraje s Němkou Tamarou Korpatschovou (h2h 1-0), kterou v jediném vzájemném duelu předloni v kvalifikaci French Open porazila.



162. tenistka světa Korpatschová v úvodním čtvrtfinále porazila 7-5 6-3 Maďarku Anu Bondarovou a do semifinále postoupila podruhé v kariéře. Také 26letá Němka bude hrát o své premiérové finále.



37letá deblistka Renata Voráčová čekání na první finále od léta 2019, kdy naposledy vyhrála víc jak dva zápasy po sobě, neukončila. S Japonkou Mijou Katóovou ve Gdyni podlehly 4-6 6-7 kazašsko-běloruské dvojici Danilinová/Marozavaová.