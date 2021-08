Kristýna Plíšková je v Kluži poprvé v sezoně ve čtvrtfinále turnajů WTA

Kristýna Plíšková, která se v posledních týdnech v žebříčku WTA propadla až na současnou 123. příčku, stejným skóre v úvodním zápase porazila nasazenou čtyřku Martinu Trevisanovou a teprve potřetí v sezoně na hlavní tour přešla přes první kolo hlavní soutěže.

Proti Polce Katarzyně Kawaové ale měla podstatně více práce. Servisem si příliš nepomáhala, sice trefila sedm es, ale i osm dvojchyb. Navíc čelila celkem 20 brejkbolům a čtyřikrát zaváhala. V utkání využila šest ze 13 šancí soupeřce sebrat podání a na postup potřebovala dvě hodiny.

Devětadvacetiletá rodačka z Loun, jež do Kluže dorazila po čtvrtfinálové účasti na akci WTA 125k v Bělehradu, je na nejvyšším okruhu mezi nejlepší osmičkou poprvé od loňského srpna, kdy si na domácí antuce v pražské Stromovce zahrála semifinále.

Její další soupeřkou bude Lara Arruabarrenaová, či Mihaela Buzarnescuová.

Game. Set. Match



@KrisPliskova battles her way into her first quarterfinal of the year! Defeating Katarzyna Kawa 6-4, 6-4. #WinnersOpen pic.twitter.com/54gB89gyvV