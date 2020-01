Kristýna Plíšková v Shenzhenu vyřadila obhájkyni titulu Sabalenkovou a postoupila do čtvrtfinále!

Kristýna Plíšková za sebou nemá povedený rok. Loni se nejdále dostala dvakrát do semifinále a v žebříčku jí momentálně patří až 66. příčka, figuruje tak 31 míst za svým kariérním maximem.

Sedmadvacetiletá Češka však zahajuje letošní sezonu naprosto fantasticky. Čtvrtým rokem po sobě si za úvodní turnaj zvolila Shenzhen, kde v prvním kole letošního ročníku porazila kvalifikantku Irinu Beguovou a dnes si v souboji o čtvrtfinále vyšlápla na nasazenou dvojku, světovou jedenáctku a obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou.

Zatímco Beguové v pondělí nenabídla jediný brejkbol, dnes čelila celkem 11 hrozbám. Všechny odvrátila a na turnaji pokračuje bez ztráty servisu. České tenistce se znovu dařilo hlavně po prvním podání, po němž získala 40 ze 46 bodů a rozhodně jí pomohlo i 15 trefených es.

Skalp Sabalenkové je cenný obzvláště právě v Číně, kde o šest let mladší Běloruska slavila čtyři ze svých pěti turnajových triumfů a v nejlidnatější zemi světa patří k nejobávanějším soupeřkám.

Plíšková postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum v Shenzhenu z let 2017 a 2018. O jeho vylepšení se utká s Katerynou Bondarenkovou, které může oplatit deset let starou porážku z akce ITF v Bratislavě.

Třiatřicetiletá Ukrajinka si poprvé od září 2017 zahraje čtvrtfinále na okruhu WTA. Bývalá 29. hráčka světa v Shenzhenu, kde startuje díky chráněnému žebříčku, porazila 7-6(8) 6-3 nasazenou osmičku a domácí naději Shuai Zhang a mezi nejlepší osmičku rovněž prošla bez ztráty setu.

.@KrisPliskova knocks out defending champion Sabalenka at the #ShenzhenOpen!



Sealing her place in the quarterfinals 6-4, 6-4!

Kromě Sabalenkové už turnaj opustila také jednička Belinda Bencicová. Světové osmičce se úvodní zápas letošní sezony vůbec nepovedl. V prvním kole podlehla 6-3 3-6 3-6 Anně Blinkovové, která v žebříčku WTA figuruje o 50 míst za ní a dnes si připsala vůbec první skalp hráčky Top 10. O čtvrtfinále si ruská hráčka zahraje se Zarinou Dijasovou.