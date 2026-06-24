Krutý výprask. Muchová zničila neškodnou soupeřku a zahraje si o semifinále
Muchová – Beguová 6:1, 6:1
V roli jednoznačné favoritky vstupovala Muchová do zápasu s Beguovou. Rumunka měla navíc za sebou tříhodinovou bitvu z prvního kola s Venus Williamsovou. Hned v úvodním gamu však musela česká tenistka na svém podání odvracet brejkbol. Nebezpečí dokázala eliminovat, vzápětí to byla naopak ona, kdo uspěl na příjmu, a šla do vedení 2:0.
Ostřílená Rumunka se ale nenechala nepovedeným úvodem otrávit. Na třígamový rozdíl svou soupeřku nepustila, i ona poprvé zabodovala na returnu a snížila. Muchová postupem času jednoznačně převzala iniciativu. Beguovou přehrávala jak v agresivitě úderů, tak i jistotou při hře od základní čáry. Rodačka z Bukureště se v prvním dějství doslova protrápila především svými servírovacími gamy.
Po svém úvodním podání získala pouhé tři výměny ze dvanácti, po druhém jedinou ze čtyř. Muchová se naopak mohla pochlubit 62% úspěšností získaných výměn po prvním servisu. Rumunka v úvodním setu ani jednou neobhájila své podání, svěřenkyně nizozemského kouče Svena Groenevelda už na tom svém naopak nezaváhala a první set tak získala hladce za 33 minut 6:1.
Beguová i ve druhém setu působila velmi unaveným dojmem. Situaci favoritce velmi ulehčovala nejen mizerným podáním, ale i celou řadou nevynucených chyb. V úvodních třech gamech druhého dějství uhrála pouhý jeden bod a bleskově prohrávala 0:3.
Rumunka se prvního vyhraného servisu dočkala za prakticky beznadějného stavu 0:4, což ironicky doprovodila potleskem. Muchová už žádnou další radost soupeřce nedovolila. Utkání za necelou hodinu hry ovládla jasně dvakrát 6:1 a mohla slavit postup do čtvrtfinále.
Vzájemnou bilanci s Beguovou tak upravila na 3:2, přičemž ovládla poslední tři zápasy. Se svou další soupeřkou Tausonovou se Muchová potkala jen jednou. Stalo se tak v loňském roce v semifinále turnaje v Dubaji, kde se po třísetovém zápase radovala z vítězství Dánka.
"Jsem ráda, jak jsem to dnes zvládla, hrála jsem tady poprvé. Podmínky byly náročné, ale já bych chtěla poděkovat divákům, přišlo jich opravdu hodně a jejich podpora mi moc pomohla," říkala po zápase vítězka.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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