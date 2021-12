Kvalifikace Davis Cupu 2022 rozlosována. Češi si o finálový turnaj zahrají v Argentině

Tým kapitána Jaroslava Navrátila nebyl při losu mezi nasazenými. Argentina má v první stovce žebříčku ATP sedm tenistů včetně třináctého hráče světa Diega Schwartzmana. Papírovou dvojkou je Federico Delbonis, jemuž patří 44. pozice.

Z českých tenistů je ve stovce jen třiaosmdesátý Jiří Veselý. Při letošním finálovém turnaji se kvalitními výkony blýskli mladíci Tomáš Macháč a Jiří Lehečka.

Čeští tenisté se Argentinou utkají posedmé v historii. Porážku utrpěli pouze v roce 2005 na půdě soupeře, tehdy Jiří Novák a spol. nestačili na tým kolem Davida Nalbdaniana a Guillerma Corii. V letech 1980, 1987, 2009, 2012 a 2013 zvítězili Češi, přičemž poslední tři výhry režírovali Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem a dvakrát nakonec na konci sezony slavili zisk Salátové mísy.

Argentinci, kteří mají ve sbírce jediný triumf z roku 2016, hrají domácí zápasy na antuce. Z 68 domácích zápasů si pomalý povrch nepřipravili pouze v roce 2008 na finále proti Španělům, kterým tehdy podlehli 1-3.

"Argentinci se jmény jako je Schwartzman, Coria, Delbonis nebo Bagnis jsou velice těžký oříšek," nepotěšil dnešní los českého kapitána Navrátila. Do Argentiny se vrátí po deseti letech, v roce 2012 tam Češi v semifinále zvítězili 3-2.

"V tu dobu jsem tam byl s Berdychem a se Štěpánkem, to jsou jiní hráči. Na druhou stranu jsme měli štěstí, že nehrál Del Potro, takže jsme tam jako jedni z mála týmů byli úspěšní v jejich chrámu v Buenos Aires. Takže si myslím, že nás tentokrát čeká opravdu velice těžká práce, velice daleká destinace," uvedl kapitán.

V osudí byly i těžší varianty jako Austrálie venku, ale také řada jednodušších cest. "Máme Argentinu a tak se to musí vzít. Pak se na ně musíme připravit. Ta příprava bude ale komplikovaná v tom, že ti kluci v té době na antuce hrát nebudou. Máme hráče i na antuku, ale kvalita je na straně Argentinců," doplnil Navrátil.

Na finálový turnaj v roce 2022 se přímo kvalifikovali letošní finalisté Chorvatsko a Rusko. K tomu dostali divoké karty Britové a Srbové.

Oproti letošním 18 týmům se bude finálového turnaje účastnit 16 mužstev a hrát by se mělo v celkově pěti městech. Každé město bude hostit jednu čtyřčlennou základní skupinu a od čtvrtfinále až po zápas o titul by se mělo hrát na jednom neutrálním místě.

Města ještě nejsou určena. Ohledně vyřazovací fáze se spekuluje o Abú Zabí, skupinové boje by měla hostit vždy jedna z účastnických zemí. Letošní finálový turnaj se hrál v Innsbrucku, Turíně a Madridu.

The 2022 Davis Cup by Rakuten Qualifiers draw in full #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/o3Uab0SNfk