Kvalifikant Karacev vyřadil i zraněného Dimitrova. V semifinále vyzve Djokoviče

Aslan Karacev se dostal do podvědomí minimálně mnoha českých fanoušků po restartu loňské sezony, kdy hrál na českých challengerech třikrát finále a dvakrát si odvezl trofej pro vítěze. Díky těmto výsledkům ruský tenista, který si v roce 2017 při tréninku ošklivě zranil koleno a musel na operaci, poprvé dostal šanci zahrát si na grandslamech.

A debut je to neuvěřitelný. Sedmadvacetiletý rodák z Vladikavkazu v katarském Dauhá suverénně prošel tříkolovou kvalifikací a při svém debutu v hlavní soutěži grandslamových turnajů se probojoval už do semifinále.

Karacev nedal šanci Gianlucovi Magerovi, Jegorovi Gerasimovovi ani světové devítce Diegovi Schwartzmanovi (premiérový souboj s hráčem Top 10), po senzačním obratu z 0-2 na sety zdolal Félixe Augera-Aliassimeho a dnes po setech 2-6 6-4 6-1 6-2 vyřadil zraněného Grigora Dimitrova.

"Je to neuvěřitelné. Poprvé na grandslamu a hned v semifinále," radoval se senzační smeifinalista Karacev.

The fairy tale run continues. @AsKaratsev is the first man in the Open Era to reach the semifinal of a Grand Slam in his debut.

He defeats Grigor Dimitrov 2-6, 6-4, 6-1, 6-2.#AusOpen pic.twitter.com/5DtpsFLzCb