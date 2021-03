Kvitová a Vondroušová dostaly divokou kartu na antuku do Charlestonu

Obě české hráčky v pondělí vypadly v osmifinále turnaje v Miami a před návratem do Evropy využijí možnost zahrát si v Americe antukový turnaj v Jižní Karolíně. Z českých tenistek by měly hrát také Barbora Krejčíková a Marie Bouzková.



Aktuální světová desítka Kvitová startovala v Charlestonu dosud pouze jednou. V roce 2018 tam prohrála hned na úvod s Kristýnou Plíškovou a po 24 vítězných zápasech a téměř šesti letech utrpěla porážku s krajankou.

Letošní Volvo Car Open v Charlestonu bude mít silné obsazení, mezi přihlášenými tenistkami jsou mimo jiné světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie, loňská vítězka Australian Open Sofia Keninová z USA či Španělka Garbiñe Muguruzaová. Divokou kartu dostaly také Švýcarka Belinda Bencicová či talentovaná Kanaďanka Leylah Fernandezová.

Wild Card spotlights: Petra Kvitova



Currently ranked World No. 10, she has won 28 career WTA titles, including 1 this year at the Qatar Total Open. In addition to her 2 Wimbledon titles ('11 & ‘14), she was a finalist at the '19 Aus Open and semi-finalist at the ‘20 French Open. pic.twitter.com/DQzeGxlAkE — Volvo Car Open (@VolvoCarOpen) March 30, 2021

Wild Card spotlights: Markéta Vondroušová



The World No. 20 reached the 4th round of this year’s Australian Open & Miami Open & the semifinals of the Yarra Valley Classic. This will be her first time competing in #Charleston. #VolvoCarOpen pic.twitter.com/P0eoG2gspl — Volvo Car Open (@VolvoCarOpen) March 30, 2021