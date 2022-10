Kvitová: Dýchala jsem jako lokomotiva. Hodně mi pomohli fanoušci

"Je to hodně cenné vítězství. Minulý víkend jsem ještě ležela doma v posteli s bolestí v krku a rozhodla jsem se startovat až ve středu," řekla na tiskové konferenci Kvitová. "Fyzicky jsem to ještě nezvládala. Povrch byl pomalý, bylo to náročné a Bernarda mi nedala šanci, abych do toho mohla víc jít. Naštěstí mi ve třetím setu přišel servis a pomohl mi. Bylo to utkání nahoru, dolů. Ve finále ani pořádně nevím, jak jsem vyhrála, ale na to se historie neptá," doplnila rodačka z Bílovce.

Dvacátá hráčka světa sice vedla brzy 5-0 a vyhrála první set za 43 minut, od stavu 2-2 ve druhé sadě ale prohrála šest her za sebou. Kvůli tomu ztrácela i v rozhodujícím setu 0-2. "Nic mi ale hlavou neproběhlo. Ani jsem nevěděla, že jsem ztratila šest her v řadě, což bylo možná dobře," řekla Kvitová.

Duel se jí poté podařilo zlomit díky třem brejkům. "Tenis je v tomhle zrádný. Naštěstí jsem ji zastavila hned rebrejkem, ona pak začala kazit a já do toho mohla jít," řekla dvojnásobná wimbledonská vítězka.

Zpětně byla ráda, že se rozhodla navzdory zdravotním potížím v Ostravě startovat. Od pořadatelů dostala minulý týden volnou kartu. "Je to tu kousek. Nečekala jsem, že na mě rýma až takhle sedne, ale nechtěla jsem se odhlašovat. Příprava nebyla úplně ideální, ale to tak je celou mou kariéru," uvedla s úsměvem Kvitová.

Samotná hra ji navzdory deficitu trochu překvapila. "Možná ano, ale zase jsem nemohla trefit první servis. Byl to celkem boj. Z toho druhého se hraje hůř, a proto jsem obecně bojovala se všemi gamy. Celý zápas jsme sice dýchala jako lokomotiva, ale jsem ráda, že to otočilo na mou stranu," doplnila.

Ocenila také podporu diváků, kteří ji ve třetím setu za nepříznivého stavu vytleskávali a fandili. "Byli po celý zápas skvělí. Ve třetím setu mi hodně pomohli a bylo to něco navíc. Jsem ráda, když hraju doma a mám je na své straně. Už je to také nějaký pátek, co jsem tu hrála. Věřím, že přijdou a budou skvělí i v příštím zápase," doplnila rodačka z Bílovce.

V boji o čtvrtfinále vyzve nasazenou dvojku Badosaovou. Španělce může oplatit letošní vyřazení z 3. kola Wimbledonu. "To bylo na trávě, což bylo něco úplně jiného. Bude to hodně o servisu a returnu. I když je tu pomalejší povrch, má výborné podání. Ve Wimbledonu se mi nedařilo ji brejknout a tady to bude klíč. Obě do toho budeme šít a hrát rychle. Vím, že nemá úplně nejlepší formu, ale je to tak dobrá hráčka, že jí to může sednout, a pak bude vše jinak. Pro diváky i pro mě to bude hezký zápas," dodala Kvitová.