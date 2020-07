Kvitová finále na trávě v Berlíně neodehraje. O titul bude bojovat až v pátek na tvrdém povrchu. Mezi muži triumfoval Thiem

Aktuální světová dvanáctka a česká dvojka Petra Kvitová si dnes měla na berlínské trávě proti Elině Svitolinové zahrát o titul, ale kvůli dešti začal program až po sedmé hodině večerní. Stadion Steffi Grafové bohužel není vybaven světly, a proto se stihlo dohrát pouze mužské finále, přičemž souboje o třetí místo byly rovnou zrušeny.

Ženská část turnaje se dohraje až v pátek, a to na tvrdém povrchu v hangáru na bývalém letišti Tempelhof, kde právě v pátek startuje další exhibiční akce, které se dvojnásobná wimbledonská královna zúčastní.



Mužskou část turnaje ovládl Thiem

V mužském turnaji potvrdil roli největšího favorita třetí hráč světa Dominic Thiem. Nejvýše nasazený ve finále zdolal 6-7(4) 6-4 10-8 světovou osmičku Mattea Berrettiniho.

Nejlepší rakouský tenista, který během koronavirové pauzy odehrál již 26. zápas, měl blízko i k zisku úvodní sady. V tie-breaku však neudržel vedení 4-1 a málem prohrával o set a brejk. S jedinými dvěma brejkbolovými hrozbami si ovšem dokázal poradit a poté byl již lepším hráčem.

We have our champion.@ThiemDomi defeats Matteo Berrettini 6(4)-7, 6-4, 10-8 at @bett1aces. pic.twitter.com/gVxzHsEVWp