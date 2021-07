Kvitová: Letos to mám nahoru dolu. Snad mě Tokio nakopne stejně jako Rio

Jednatřicetileté Kvitové se v letošní sezoně nedaří na grandslamech a sama označuje sezonu výrokem "nahoru dolů". Vyhrála sice turnaj v Dauhá, ale na Roland Garros si zranila kotník a před cestou na olympiádu prohrála ve Wimbledonu a poté v Praze v prvním kole.

Proto pro ni byl vítězný vstup do olympijské soutěže v Ariake Areně nad Italkou Jasmine Paoliniovou úlevou. "Docela dost. Celá sezona byla trošku těžká, ne úplně šťastná. Občas byla i smůla. Jsem ráda, že tady začínám trochu jinak. A to se počítá," usmála se Kvitová.

Do Brazílie odjížděla v létě 2016 na olympiádu po ještě horším vývoji sezony. V Riu přesto díky bojovnosti vydřela bronz. Na konci roku se pak rozjela, vyhrála dva turnaje WTA a jednou hrála finále. Nyní by se mohla chytit podobně, protože při reprezentační akcích je ze sebe schopná dostat vždy ještě něco navíc."Hrát na olympiádě pro Česko je úplně něco jiného. Je to jiná motivace, jiný drive a já věřím, že mi tenhle turnaj může i pomoct do další sezony," kývla.

Její touha se dala vyčíst z jejího zanícení proti Paoliniové. Především měla radost, že hraje na olympiádě. "Musím říct, že to uteklo jako voda. Mezi Riem a Tokiem se stala spousta věcí a já jsem ráda, že mohu zažít další olympiádu. Možná i naposledy. Je to moje čtvrtá olympiáda, každá byla trochu jiná a jsem vážně ráda, že tady hraju a mohu reprezentovat," pronesla.

Další podobnost s Riem je počasí. Brazílii i Japonsko v době her v spojuje vedro, v Tokiu je navíc vysoká vlhkost vzduchu. "Byla docela prádelna," popotáhla si na sobě v mixzóně propocené tílko. A to měla štěstí, že díky dlouhým zápasům před ní hrála už ve stínu. Spalující slunce ji teprve asi čeká. "Nic s tím neudělám. Případně to bude věc navíc, s níž budu bojovat."

Na olympiádě startovala v Pekingu 2008, Londýně 20012 a v Riu, ale Tokio je úplně jiné. "Bohužel," řekla Kvitová. Kvůli koronaviru hry provázejí přísná bezpečnostní pravidla a hraje se bez diváků. "Je to jiné nejen z pohledu roušek, ale i dalších restrikcí. Denně chodíme na testy, jídlo nabíráme v plastových rukavicích. Je to prostě jinačí. I tak máme skvělou partu."

Po stresu z týdne před začátkem her, kdy bylo šest pozitivních členů české výpravy, se podle Kvitové nálada zlepšuje. Třeba i díky tomu, že jsou ve vesnici basketbalisté. "Což pozvedlo celou atmosféru v baráku po všem, co jsme si prošli v začátku. Doufám, že se všechno uklidní a budeme řešit hlavně úspěchy, které máme," věří dvojnásobná vítězka Wimbledonu.