Kvitová na pátý pokus na betonech porazila Cirsteaovou a v Cincinnati prolétla do osmifinále. Bouzková nenastoupí

Petra Kvitová zatím i přes triumf v Eastbourne prožívá další podprůměrnou sezonu. Do Cincinnati přijela s nelichotivou letošní bilancí 17-15, pouhými dvěma dalšími čtvrtfinálovými účastmi a po porážce v prvním kole v Torontu s Alison Riskeovou-Amritrajovou.

Zatímco v pondělí byla jediný míček od již osmého letošního nezdaru v úvodních zápasech a s loňskou finalistkou Jil Teichmannovou na kurtu strávila bezmála tři hodiny, dnes na dvorci s názvem Porsche Court za pouhých 65 minut přehrála 6-2 6-3 Soranu Cirsteaovou a upravila vzájemnou bilanci na 6-4.

S Rumunkou prohrála všechny čtyři předchozí souboje na tvrdém povrchu a oba vzájemné duely za posledních šest let. Dnes však byla jasně lepší hráčkou. Komplikaci musela řešit akorát při potvrzování prvního brejku, kdy Rumunce nabídla jediné dva brejkboly v utkání. V obou dějstvích soupeřce odskočila na 4-2 a i druhou sadu mohla ukončit na returnu. Mečbol sice nevyužila, nicméně zápas zakončila čistou hrou na podání.

O vyrovnání loňského výsledku se dvojnásobná semifinalistka popere s Ons Džabúrovou. Nasazená pětka, která musela před týdnem v Torontu vzdát úvodní zápas, po třech odvrácených mečbolech a dvou a půl hodinách boje udolala 6-3 4-6 7-6(7) domácí divokou kartu a až 179. hráčku světa Caty McNallyovou. S finalistkou nedávného Wimbledonu má rodačka z Fulneku bilanci 3-1, loni ji porazila právě v osmifinále v Cincinnati, poslední souboj však prohrála.

Rockin' & rollin'



@Petra_Kvitova breezes past Cirstea, 6-2, 6-3 to move into the last 16 in Cincinnati.



Faces either McNally or Jabeur next.#CincyTennis pic.twitter.com/yEjY1UlPTR