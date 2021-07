Kvitová na zahájení olympiády v Tokiu ponese českou vlajku s basketbalistou Satoranským

Na letošním zahájení mohou mít jednotlivé země dva vlajkonoše. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) změnu povolil v zájmu genderové vyváženosti a Český olympijský výbor možnosti využil.



Petra Kvitová se zúčastní už čtvrté olympiády. Po Pekingu 2008, kde hrála pouze čtyřhru, a Londýně 2012, kde postoupila do čtvrtfinále dvouhry, slavila největší úspěch v Riu de Janeiro 2016. Z Brazílie si přivezla olympijský bronz a nyní v japonské metropoli bude v čele české výpravy.



"Nést vlajku je pro mě samozřejmě čest. Jsou to mé čtvrté olympijské hry, možná i poslední, takže jsem ráda za to, že je takhle můžu zahájit," řekla Kvitová.



S dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou ponese vlajku 201 centimetrů vysoký basketbalista Tomáš Satoranský. "Potkali jsme se ve výtahu, takže myslím, že to zvládneme. Bude trošku vyšší, ale co nadělám," smála se 182 centimetrů vysoká světová třináctka.





Basketbalového kapitána zvolili jako vlajkonoše ve svém hlasování sportovci z pěti kandidátů, kteří se chystali na zahájení a projevili zájem nést vlajku. Mezi dámami byly původně dvě možné vlajkonošky - gymnastka Aneta Holasová a lukostřelkyně Marie Horáčková. Jenže vzhledem k opatřením panujícím kvůli pozitivním výsledkům testů v týmu na slavnostní zahájení bohužel nemohou.



"Oslovili jsme tedy tenistky, které projevily týmového ducha a neváhaly se zapojit. Jejich velký zájem nás moc potěšil. Nakonec jsme vybrali Petru Kvitovou, která je na olympijských hrách již počtvrté, a navíc v Riu získala bronzovou medaili,“ řekl šéf výpravy Martin Doktor.



Kvitová do olympijského turnaje vstoupí v neděli zápasem proti Italce Jasmine Paoliniové.