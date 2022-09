Kvitová: Neplánuji končit. US Open hodnotím pozitivně

Petra Kvitová byla s vystoupením na US Open spokojená. Po osmifinálové porážce s Jessicou Pegulaovou 3-6 2-6 uznala, že soupeřka odehrála lepší zápas. Dvaatřicetiletá česká jednička prožila jedno z úspěšnějších období v sezoně a dosáhla na nejlepší letošní grandslamový výsledek. Dopřeje si nyní chvíli pauzu, aby vyléčila bolístky, kariéru ukončit neplánuje.

"Celkově na to budu vzpomínat v dobrém. I díky předchozímu turnaji v Cincinnati, kde jsem porazila hráčku z top 10, to bylo jedno z dobrých období v sezoně. Třeba předchozí zápas s (Garbiňe) Muguruzaovou byl hodně psychicky a fyzicky náročný, ale skvělý. Mohu si odsud vzít hodně pozitivního," řekla českým novinářům Kvitová, jež v Cincinnati postoupila do finále.

Proti osmé hráčce světa Pegulaové ztratila dvojnásobná wimbledonská vítězka šestkrát servis. Sama získala brejk jen dvakrát. "Byl to její den, hrála fakt dobře. Mně naopak přišlo, že nemám co hrát. To se mi moc nestává," uvedla turnajová jednadvacítka.

"Její údery byly strašně dlouhé a nedalo se z toho moc zahrát. Nedala mi míč zadarmo. Ač jsem měla určité šance, které jsem mohla zvládnout, dala mi vždy na brejkboly dobré servisy. Já si naopak podáním moc nepomohla," doplnila Kvitová.

Duel byl v úvodu dvakrát přerušen kvůli dešti. Přestože při druhé "sprše" zatáhli organizátoři střechu, museli poté několik desítek minut kurt vysoušet.

"Po prvním přerušení nejprve přišli s tím, že ten mrak už odešel a že to nechají otevřené. Načež o tři míče později začalo pršet znovu. Asi ho neviděli," řekla Kvitová. Přestávka ale neměla na její výkon vliv. "Byla jsem nastavená dobře. Když jsem se vrátila, hrála jsem i líp než ona. To přerušení mi nevadilo," uvedla rodačka z Bílovce.

Během tiskové konference dostala i otázku ohledně budoucnosti. "Pořád hraju tenis a snažím se připravit jako dřív. Nemyslím, že se by se pro mě něco změnilo ať už v dobrém, nebo špatném směru," uvedla a doplnila: "Neplánuji skončit."

V příštích týdnech chce přesto Kvitová zvolnit. "Mám na těle spoustu bolístek, takže je nyní prioritou vše doléčit a dát se znova dohromady. Je jich tolik, že bychom tady byli ještě hodně dlouho. Když se ale podívám do občanky, tak je to jasné. Důležité je, že prášky fungovaly," řekla s úsměvem bývalá světová dvojka.

Nemá proto jasno, jakých turnajů se do konce roku zúčastní. "Nedokážu říct, jestli to budu mačkat, nebo to odehraju na pohodu. Určitě jsem ale po celé sezoně nepočítala s tím, že budu hrát v Cincinnati a tady takhle dobře. Tohle je bonus," dodala jednadvacátá hráčka světa.