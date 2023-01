Kvitová nezaváhala a zajistila v United Cupu vítězství nad Německem. Češi i tak končí ve skupině

Čeští tenisté rozehráli utkání s Německem v sobotu a Petra Kvitová šla po senzačním skalpu Jiřího Lehečky a "povinném" vítězství Marie Bouzkové do dnešního zápasu za mnohem příznivějšího skóre než proti USA. V něm narazila na Lauru Siegemundovou a hned ona mohla zajistit první výhru českého týmu v rámci premiérového ročníku United Cupu.

A to se týmové jedničce povedlo, Němku v Ken Rosewall Areně v Sydney přehrála 6-4 6-2 a zvládla s ní i třetí vzájemný duel bez ztráty setu. Dvaatřicetiletá Češka, která sezonu odstartovala cenným skalpem světové trojky Jessicy Pegulaové, se ovšem na vítězství nadřela mnohem více, než napovídá skóre.

Obě sady trvaly bezmála hodinu, v každé z nich jednou zaváhala na podání, v souboji s bývalou světovou sedmadvacítkou spáchala celkem deset dvojchyb a čelila 11 brejkbolům. Soupeřce sebrala podání pětkrát a největší komplikace řešila ve druhé polovině úvodního dějství. Tehdy jí hrozilo, že se po náskoku brejku sama dostane do situace, kdy bude muset dohánět nepříznivé skóre.

Petra the clincher @Petra_Kvitova clinches victory for the Czechs with a 6-4 6-2 triumph over Laura Siegemund at #UnitedCup pic.twitter.com/XFfdcjbhbd