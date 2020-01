Kvitová po obratu zdolala Sakkariovou. Ve čtvrtfinále Australian Open ji čeká opět Bartyová

Petra Kvitová si loni na Australian Open zahrála své třetí kariérní grandslamové finále, v němž nestačila na Naomi Ósakaovou a svou sbírku grandslamových trofejí nerozšířila.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka, která letošní sezonu odstartovala semifinálovou účastí v Brisbane a posléze se odhlásila z Adelaide, za obhajobou loňského finále dosud kráčela suverénně. Bez ztráty setu si poradila s krajankou Kateřinou Siniakovou, Paulou Badosaovou i se 12 zápasů neporaženou Jekatěrinou Alexandrovovou.

Proti Marii Sakkariové dnes ale měla set a půl velké potíže, debutantku v grandslamovém osmifinále zdolala až po obratu 6-7(4) 6-3 6-2 a srovnala s ní vzájemnou bilanci.

Petra Power



Last year's finalist @Petra_Kvitova is the first through to a fourth #AusOpen quarter-finals as she dashes Sakkari's hopes 6-7(4) 6-3 6-2.#AO2020 pic.twitter.com/SDVSZ6A4tp