Kvitová po odvráceném mečbolu dál exceluje, v osmifinále dorazila kanárem světovou pětku Džabúrovou!

Petra Kvitová se v aktuální sezoně mezi nejlepší osmičku probojovala teprve počtvrté. Až na triumf v Eastbourne totiž prožívá na své poměry podprůměrnou sezonu a do Cincinnati dorazila s nelichotivou letošní bilancí 17-15 a po vyřazení v prvním kole v Torontu s Alison Riskeovou-Amritrajovou.

Dvaatřicetiletá Češka se však v Ohiu po odvráceném mečbolu v úvodním zápase s loňskou finalistkou Jil Teichmannovou pořádně rozjela. Po úspěšném obratu nedala šanci Soraně Cirsteaové a dnes porazila 6-1 4-6 6-0 wimbledonskou finalistku a světovou pětku Ons Džabúrovou. S Tunisankou vyhrála čtyři z pěti soubojů a oplatila jí lednovou porážku ze Sydney.

Na co sáhla, to jí v úvodním dějství spadlo do kurtu. Dvojnásobná wimbledonská šampionka se velmi rychle i díky vynikající úspěšnosti trefených prvních podání dostala do vedení 5-0 a potíže měla až v sedmém gamu, kdy podávala na zisk setu a musela odvracet dva brejkboly.

Soupeřku mohla hned v úvodu druhé sady definitivně zlomit, brejkbol však nevyužila a sama o servis přišla. Manko brejku sice zlikvidovala, srovnala z 1-4 na 4-4, ale v desáté hře nevyužila čtyři gameboly a Džabúrová v pořadí třetí setbol proměnila. Kvitová se nicméně nenechala rozhodit, také v rozhodujícím dějství si vypracovala rychlý náskok 5-0 a problémy měla znovu až v závěrečném gamu na podání.

Kvitová, která si připsala svůj teprve čtvrtý skalp Top 10 za poslední tři roky, dnešním postupem zopakovala loňskou čtvrtfinálovou účast. Mezi nejlepší osmičkou Western & Southern Open je počtvrté v kariéře (2-1), loni v této fázi vzdala Angelique Kerberové. O vyrovnání svého maxima na turnaji (semifinále 2012 a 2018) se poslední česká naděje utká s Ajlou Tomljanovicovou, nebo Veronikou Kuděrmetovovou.