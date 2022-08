Kvitová se bude vdávat! Trenérovi Vaňkovi řekla "ano" ve Wimbledonu

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová se provdá za svého trenéra Jiřího Vaňka. Dvaatřicetiletá česká tenistka to oznámila na sociálních sítích a prozradila, že ji kouč požádal o ruku v All England Clubu, kde vybojovala oba své grandslamové tituly.

"Řekla jsem 'ano' na výjimečném místě," napsala Kvitová ke společné fotografii, na které stojí s Vaňkem u travnatých wimbledonských kurtů se zásnubním prstýnkem na ruce.

Kvitová, která ovládla londýnský grandslam v letech 2011 a 2014, začala s Vaňkem spolupracovat v roce 2016. Pro 44letého kouče to bude druhé manželství. Z předchozího svazku s někdejší tenistkou Markétou Kochtovou má dva syny.

Kvitová se nyní připravuje na pondělní start US Open v New Yorku. Dobrou formu před závěrečným grandslamem sezony ukázala minulý týden v Cincinnati, kde postoupila až do finále.