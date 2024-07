Kvitová se stala maminkou, v průběhu Wimbledonu porodila syna Petra

08.07.

Ostapenková cestou do čtvrtfinále ztratila jen 15 gamů

Jelena Ostapenková na trávě v All England Clubu přehrála snadno 6:2, 6:3 osm zápasů neporaženou přemožitelku světové jedničky Igy Šwiatekové Kazašku Julii Putincevovou a pošesté v kariéře, z toho potřetí ve Wimbledonu, postoupila do čtvrtfinále grandslamu. Cestou do něj ztratila se čtyřmi soupeřkami jen 15 gamů. O vyrovnání londýnského maxima z roku 2018 se lotyšská vítězka French Open 2017 utká s Barborou Krejčíkovou, nebo Danielle Collinsovou.