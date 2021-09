Kvitová se z neúspěšné grandslamové sezony nehroutí. Život jde dál, budu makat

"Po tom všem, čím jsem si prošla v posledních dnech a týdnech, je třetí kolo dobrý," připomněla Kvitová po prohře s Řekyní Marií Sakkariovou nedávné střevní problémy před čtrnácti dny v Cincinnati. "Chtěla jsem víc, nejsem spokojená a vím, že mám na víc. Budu se dál snažit trénovat a makat, abych byla lepší. Nehroutím se, život jde dál," řekla jednatřicetiletá tenistka.

Na nejsledovanějších grandslamech se podobně jako v roce 2018 nedostala přes třetí kolo. Ve druhé kole skončila na Australian Open a z Roland Garros odstoupila před druhým utkáním, jelikož si při mediálních povinnostech zranila kotník. Příprava na trávu proto byla omezená a oblíbený Wimbledon opustila už po prvním kole. Ani na olympiádě v Tokiu se jí nedařilo.

"Není to úplně ideální sezona, ale jsou časový osy, kdy to úplně nejde," řekla Kvitová, jejíž letošním vrcholem byl titul v Dauhá. Její bilance je aktuálně 26 vyhraných a 15 prohraných zápasů. "Ještě není konec, ale někdy takové sezony jsou a na mně je, abych se z toho nesložila a dál našla energii a motivaci. Abych makala hlavně v přípravě a potom to spustila."

Důležité bude podle svěřenkyně kouče Jiřího Vaňka si odpočinout a načerpat mentální síly. "Ty hlavně. Už mám nějaký věk, musím se soustředit na tělo a hlavně na hlavu," podotkla Kvitová, která před sezonou uvedla, že nečekala, že bude po třicítce ještě hrát. Čím dál je pro ni náročnější hrát každý rok vrcholný tenis, obhajovat body a bojovat s nastupující generací. "Holkama, které jsou nabušené. Ale nestěžuju si. Je to privilegium. Tak to beru a čelím tomu."

A kolik sezon má bývalá světová dvojka, královna Turnaje mistryň a či šestinásobná vítězka Fed Cupu ještě před sebou? "Nevím, to je asi momentálně ve hvězdách," pronesla.

Jisté je, že cítí opotřebovanost a nejvíc se na ní podepsala omezení kvůli koronaviru. "Nejvíc mě vyždímaly bubliny, hraní bez diváků, bez atmosféry, bez energie. To je takové nijaké," řekla. Proto i porážku se Sakkariovou před publikem brala lépe. "I když jsem dneska prohrála, měla jsem radost, že tam diváci jsou a fandili a bavilo je to. Proto hraju. Tenis zbožňuju, je to krásný sport. Buď si to pokazím, nebo vydřu, ale vždycky tam jsem nějakým způsobem pro diváky," dodala.