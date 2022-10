Kvitová si s Peraovou poradila i v Guadalajaře, Fruhvirtová uhrála se Stephensovou jen dva gamy

Petra Kvitová před dvěma týdny v Ostravě začala vítězstvím nad Bernardou Peraovou a vypadla ve čtvrtfinále s Jelenou Rybakinovou. I kvůli dozvukům virózy se pak odhlásila ze San Diega.



Na poslední turnaj sezony se vydala až do Guadalajary, kde znovu odstartovala vítězným zápasem proti 42. hráčce světa Peraové. Druhý vzájemný zápas už zvládla ve dvou setech, v Mexiku zvítězila 6-3 7-5.



Vstup do zápasu sice české tenistce nevyšel a prohrávala 1-3, ale pěti gamy za sebou získala první sadu pro sebe. Druhý set byl vyrovnaný až do stavu 5-5, pak Kvitová sebrala soupeřce servis a vzápětí duel ukončila potvrzením brejku.



"Začala jsem dost špatně a jen jsem se snažila udržet podání a dostat se zpátky," řekla v televizním rozhovoru na kurtu Kvitová. "Ve druhém setu už jsem byla v klidu, i když to tady hodně lítá a hraje se rychle," dodala.

Nasazená šestnáctka Kvitová se o postup do osmifinále utká s vítězkou US Open z roku 2018 Biancou Andreescuovou (h2h 0-0). Kanaďanka si poradila 6-2 6-4 se Švýcarkou Jil Teichmannovou.



"Moc se mi líbí zdejší atmosféra. Sedí i nadmořská výška, hlavně pro hraní vítězných úderů. Jsem spokojená s konzistencí výkonu, našla jsem rovnováhu mezi rizikem a bezpečnou hrou. Fungoval mi servis, return a bojovala jsem až do konce," komentovala spokojená Andreescuová.







Linda Fruhvirtová před měsícem v indickém Čennaí slavila premiérový triumf na okruhu WTA, na následujících třech turnajích ale vypadla hned v 1. kole neuhrála ani set. V Guadalajaře sice stejně jako v tuniském Monastíru prošla kvalifikací, ale navázat na ni nedokázala.



V Mexiku 17letá Češka neměla šanci proti bývalé světové trojce a vítězce US Open z roku 2017 Sloane Stephensové. S aktuálně 50. hráčkou světa, která od květnového postupu do čtvrtfinále French Open ani jednou nevyhrála dvakrát po sobě a prohrála 9 z 14 zápasů, uhrála jen dva gamy a za necelou hodinu o dvanáct let starší Američance podlehla 0-6 2-6.



Stephensová, jež letos v únoru v Guadalajaře ovládla menší podnik WTA 250 a ukončila čtyřleté čekání na triumf, ve druhém kole narazí na Belindu Bencicovou (h2h 1-0). Nasazená Švýcarka na úvod udolala 7-5 6-7 6-3 Kanaďanku Leylah Fernandezovou, přestože ve druhém setu neudržela vedení 4-2 a v tie-breaku nevyužila pět mečbolů.







Dlouhodobě se trápící světovou osmičku Paulu Badosaovou čeká hned na úvod těžký test. Nejvýše nasazená Španělka začne proti Viktorii Azarenkové (h2h 1-1), jež si v prvním kole poradila 6-4 6-2 s lucky loserem Elinou Avanesjanovou.



Dalších pět Češek do soutěže vstoupí v úterý. Karolína Plíšková vyzve vítězku letošního Wimbledonu Kazašku Jelenu Rybakinovou, Kateřina Siniaková bude čelit Brazilce Beatriz Haddadové Maiaové, Barbora Krejčíková se proti Anně Kalinské pokusí navázat na sérii výher z Ostravy a derby čeká na Marii Bouzkovou s Terezou Martincovou.