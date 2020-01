Kvitová smetla Alexandrovovou a je v osmifinále Australian Open

Petra Kvitová si loni na Australian Open zahrála své třetí kariérní grandslamové finále, v němž nestačila na Naomi Ósakaovou a svou sbírku grandslamových trofejí nerozšířila.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka, která letošní sezonu odstartovala semifinálovou účastí v Brisbane a posléze se odhlásila z Adelaide, za obhajobou loňského finále zatím kráčí suverénně. Světová osmička si bez ztráty setu poradila s krajankou Kateřinou Siniakovou, Paulou Badosaovou a dnes se 12 zápasů neporaženou Jekatěrinou Alexandrovovou.

Proti nasazené Rusce, jež v úvodním týdnu v Shenzhenu slavila premiérový triumf na okruhu WTA, v úvodním gamu odvrátila brejkbol a poté už měla na kurtu jasnou převahu. Chybující soupeřce po skvělém výkonu za hodinu hry povolila pouhé tři hry a zvítězila suverénně 6-1 6-2.

"Utkání rozhodly první dva gamy. A hlavně ten úvodní byl trošku ošemetný, vyrovnaný, ale pak jsem se chytla a hrála agresivně. Musela jsem tak hrát. Odehrála jsem zápas velmi dobře a cítila se skvěle," hodnotila Kvitová.

"Loni jsem tady došla do finále a z letošního postupu do druhého týdne jsem nadšená, protože to se vždy počítá," uvedla Kvitová a dodala: "Teď už bude každý zápas těžký. Zkusím si to užít a uvidíme."

Devětadvacetiletá Češka bude o své první čtvrtfinále na grandslamech po roce bojovat proti Marii Sakkariové. Řecká jednička si po setech 6-4 6-4 vyšlápla na světovou jedenáctku Madison Keysovou a poprvé v kariéře postoupila do osmifinále grandslamu. S aktuálně 23. hráčkou světa má Kvitová negativní bilanci 1-2.

"Naposledy jsem prohrála (v Cincinnati). Mám šanci na odvetu. A na grandslamu je to vždy jiné," řekla Češka.

O postup do osmifinále zítra zabojuje ještě Karolína Plíšková. Českou jedničku čeká souboj s jinou nasazenou ruskou hráčkou Anastasií Pavljučenkovovou.