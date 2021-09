Kvitová: Tělo mi už nedovolilo ukázat víc. Sezonu ukončím v Indian Wells

"Je mi to hrozně líto. Chtěla jsem hlavně kvůli divákům a kvůli tomu, že to bylo semifinále velkého turnaje, ale je to život. Tak jsem vítězství v Ostravě nepřidala," řekla Kvitová. "Nechala jsem tam všechno, bojovala jsem až do konce, ale bohužel se to nepovedlo."

Už před turnajem říkala, že po sezoně, v které měla i různé zdravotní problémy, nemá už příliš sil. Dva zápasy zvládla vybojovat, ve třetím jí už viditelně energie scházela. Tentokrát nepomohlo ani skandování "Petra! Petra!", a ač se zlepšovala, hrála daleko za svým standardem.

"Říkala jsem si, že to musím přijmout, že moje tělo je v takovém stavu, že tohle je maximum, co teď můžu předvádět. Snažila jsem se to nějakým způsobem akceptovat," pronesla.

Po 'kanáru' v první setu se ve druhém zlepšovala. Vydřela i jeden brejkbol, ale dobře servírující soupeřka obrat nepřipustila. "Dostala jsem se do toho, ale na Anett to nestačilo. Kdybych hrála s jinou hráčkou, tak by to třeba bylo jinačí, ale prostě to nešlo. Snažila jsem se bojovat o každý míč, ale nevyhrávala jsem si servis a i tohle potom bralo síly," uvedla Kvitová.

Podobné pocity už zná. Na okruhu WTA končí patnáctou sezonu a v závěru roku ze sebe dostává poslední zbytky sil. "Vždycky jsem na konci sezony mlela z posledního a je to jenom o srdci a bojovnosti, abych se do zápasů dostala. Tak to bylo i tady," podotkla.

Před startem ostravské akce vyhlásila, že už nebude hrát Fed Cup. Sezonu ukončí po Indian Wells. "Musím si trošku odpočinout. Zdravotně jsem letos měla velké patálie a potřebuju se z toho nějakým způsobem dostat a odpočinout si, abych měla sílu na příští sezonu."

Otázkou je, jestli má za jejího současného stavu cenu letět do USA na jeden turnaj. "Myslím, že to je pořád velký turnaj, pořád se o něco hraje," uvedla Kvitová a dodala: "Indian Wells je krásný turnaj, bydlíme v domečku, takže to bude trošku jiné pojetí. A uvidíme, jak to dopadne. Je zvláštní letět do Ameriky na jeden velký turnaj a tím skončit, ale to už nějak zvládnu."