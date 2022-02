Kvitová uhrála jen čtyři gamy a schytala "kanára". V Petrohradu si s Martincovou nezahraje

Petra Kvitová prožívá naprosto katastrofální vstup do sezony. Letos se zúčastnila čtyř turnajů, zaznamenala pouhé dvě výhry, na grandslamovém Australian Open se po výprasku loučila hned v prvním kole a stále čeká na první čtvrtfinálovou účast.

Na závěrečná kola nedosáhla ani v oblíbeném Petrohradu, kde všechny tři předchozí starty přetavila v postup do čtvrtfinále a v roce 2018 celý turnaj ovládla.

Po suverénní jízdě proti Jule Niemeierové (6-2 6-1) to vypadalo, že by se mohla dvojnásobná wimbledonská šampionka znovu chytnout. Dnes proti Irině Beguové však předvedla mizerný výkon.

V úvodním dějství své rumunské vrstevnici ještě dokázala vzdorovat, ale ve druhé sadě na returnu uhrála jen čtyři fiftýny, neudržela jediný servis a schytala prvního letošního "kanára". S Beguovou přitom v předchozích pěti duelech ztratila jediný set.

