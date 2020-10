Kvitová utekla osmnáctileté Fernandezové ze stavu 1-5 a po pěti letech je v osmifinále French Open

Nasazená sedmička Petra Kvitová musela v dnešním duelu na pařížské antuce předvést proti osmnáctileté Leylah Fernandezové v prvním setu velký obrat, než Kanaďanku porazila skoro po dvou hodinách 7-5 6-3.



V prvním setu třicetiletá Češka dlouho nestíhala proti odvážně hrající vítězce loňské juniorky Roland Garros, která hraje stejně jako Kvitová levou rukou. Češka na úvod soupeřku brejkla, ale pak po chybách přišla o dalších pět gamů.



"Moc jsem chybovala, ona hrála výborně a tlačila mě, ale byla jsem trpělivá. Tenis je o pár míčích a rychle se to otočí," komentovala Kvitová. Za stavu 1-5 odvrátila volejem setbol a nastartovala se k obratu. Další setbol zažehnala za stavu 4-5, ale to už hrála uvolněněji, protáhla délku úderů, přidala na razanci a převzala iniciativu.



Ziskem devíti gamů v řadě se dostala z hrozivého stavu 1-5 do vedení 7-5 a 3-0. Pak ztratila servis, ale víckrát už nezaváhala a zvítězila po hodině a 54 minutách. "Jsem opravdu ráda, že jsem to nějak vyhrála a jsem v dalším kole," oddechla si Kvitová.



Na antuce zaznamenala jubilejní 90. výhru v hlavní soutěži na okruhu WTA. Na French Open se dostala do osmifinále popáté, nicméně poprvé po pěti letech. "A to už je úspěch," usmála se v rozhovoru na kurtu Suzanne Lenglenové po úporné bitvě.







Ještě dál se Kvitová na pařížské antuce prodrala pouze v roce 2012, kdy podlehla až v semifinále pozdější šampionce Marii Šarapovové. Letos si o čtvrtfinále zahraje s Číňankou Shuai Zhang, s níž ve vzájemné bilanci vede 3-2.



Kvitová letos v Paříži stále nenarazila na nasazenou soupeřku a nehrála by s ní ani v případném čtvrtfinále. V něm by se utkala buď se Španělkou Paulou Badosaovou, nebo Němkou Laurou Siegemundovou.

Francie / Paříž, antuka, 6.947.000 dolarů

sobotní výsledky (03. 10. 2020) • Dvouhra žen - 3. kolo • Kvitová (7-ČR) - Fernandezová (Kan.) 7-5 6-3 Keninová (4-USA) - Baraová (Rum.) 6-2 6-0 Džáburová (30-Tun.) - Sabalenková (8-Běl.) 7-6(7) 2-6 6-3 Siegemundová (Něm.) - Martičová (13-Chorv.) 6-7(5) 6-3 6-0 Shuai Zhang (Čína) - Burelová (Fr.) 7-6(2) 7-5 Ferrová (Fr.) - Tigová (Rum.) 7-6(7) 4-6 6-0 Badosaová (Šp.) - Ostapenková (Lot.) 6-4 6-3 • Čtyřhra žen - 2. kolo • Strýcová/Su-Wei Hsieh (1-ČR/Tchaj-wan) - Bouzková/Rusová (ČR/Niz.) 7-5 6-1 Krejčíková/Siniaková (4-ČR) - Bradyová/Dolehideová (USA) 2-6 6-3 6-4