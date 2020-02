Kvitová v boji o titul z Dauhá nenašla síly proti Sabalenkové

Petra Kvitová, jež před dvěma týdny odstoupila kvůli nemoci z turnaje v Petrohradu, v Dauhá cestou do prvního finále od loňského dubna odehrála čtyři těžké zápasy během čtyř dnů. Ten poslední včera proti světové jedničce Bartyové.



A v dnešním boji o titul devětadvacetiletá Češka na nedostatek sil a energie doplatila. Proti razantně hrající a výborně servírující Aryně Sabalenkovou se nedokázala dostat ke své hře a prohrála 3-6 3-6.



"Nehrála jsem, co jsem chtěla, protože mi k tomu nedala prostor. Aryna odehrála úžasný zápas, nedala mi nic zadarmo," hodnotila Kvitová.



Jednadvacetiletá Sabalenková, které loni v listopadu zemřel ve 43 letech otec, se do míčů opírala vší silou a dvojnásobnou wimbledonskou vítězku přehrávala. Kvitová se jen výjimečně dostala ke svým vítězným úderům a skoro vůbec neměla šanci při podání soupeřky, v první sadě při něm získala pouze šest fiftýnů.



V úvodním setu přišla Kvitová o podání ve čtvrté hře a jediná šance se jí naskytla v úvodu druhé sady. Za stavu 2-1 měla pět brejkbolů, ale v desetiminutovém gamu ani jednou neuspěla a Běloruska hru uzavřela dvěma esy.



"Měla jsem šanci jen jednou ve druhém setu, kterou jsem nevyužila. Ten game byl velice napjatý a myslím, že jí pomohl k zisku druhé sady," konstatovala Kvitová.



Za stavu 3-3 odešla Kvitová s fyzioterapeutkou do šatny na ošetření a po návratu už nezískala ani hru. Sabalenkové vycházelo všechno - třeba return, který olízl lajnu a znamenal mečbol. Kvitová dokázala tři mečboly odvrátit, ale pak se od ní štěstí odvrátilo. Dvakrát pomohla Sabalenkové páska a duel za hodinu a čtvrt skončil.







Kvitová hrála ve svém celkově 37. finále a teprve podesáté z něj odešla poražena. Svůj poslední titul slavila loni na antuce ve Stuttgartu. V Dauhá nedokázala navázat na svůj triumf z roku 2018.



Kvitová má 27 titulů stejně jako Hana Mandlíková a Argentinka Gabriela Sabatiniová a dělí se s nimi o 20. místo v historickém pořadí. Vede bývalá světová jednička Martina Navrátilová, která vybojovala ve dvouhře 167 vavřínů.



V pondělním vydání žebříčku dvouhry WTA klesne devětadvacetiletá česká hráčka z 11. na 12. místo, předstihne ji její finálová přemožitelka Sabalenková.



Ve čtyřhře triumfovaly už v pátek Barbora Strýcová se Su-Wei Hsieh, které získaly třetí letošní titul.

• WTA PREMIER 5 DAUHÁ •

Katar, tv. povrch, 3.240.445 dolarů

sobotní výsledky (29. 02. 2020) • Dvouhra - finále • Sabalenková (10-Běl.) - Kvitová (8-ČR) 6-3 6-3