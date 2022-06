Kvitová v Eastbourne zastavila Haddadovou Maiaovou a bude útočit na 29. titul!

Petra Kvitová zatím prožívá jednu z nejhorších sezon v kariéře. Dvaatřicetiletá Češka dorazila do Eastbourne s bilancí 10-13 a na poslední generálce před Wimbledonem se dočkala teprve třetí vítězné série a vůbec prvního semifinále v aktuálním roce.

Těsně před nejslavnějším turnajem však 32letá rodačka z Bílovce chytla parádní formu. Ve čtyřech zápasech dohromady ztratila jen dvakrát servis, a to v osmifinále proti Katie Boulterové, přemožitelce dvou českých zástupkyň. V dnešním semifinále zdolala 7-6(5) 6-4 Beatriz Haddadovou Maiaovou, s 12 zápasů neporaženou Brazilkou prohrála před týdnem v Birminghamu.

I tentokrát Kvitová musela v úvodním dějství do tie-breaku, ale na rozdíl od předchozího souboje ho zvládla a šampionce z Nottinghamu a Birminghamu set sebrala. Druhou sadu zahájila brejkem a náskok si s přehledem dokázala uhájit až do konce utkání. Postup do svého 39. finále a prvního od loňského března, kdy triumfovala v Dauhá, slavila po dvou hodinách.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka má ve finálových duelech vynikající bilanci 28-10. Na trávě zvládla poslední čtyři (Wimbledon 2011 a 2014, Birmingham 2017-18), jediný neúspěch zaznamenala právě v Eastbourne při debutu v roce 2011 proti Marion Bartoliové.

Petra snaps the streak! ‍♀️



@Petra_Kvitova defeats Haddad Maia in Eastbourne to reach her first grass-court final since Birmingham 2018!#RothesayInternational pic.twitter.com/9JhECOdsLT — wta (@WTA) June 24, 2022

"Byl to těžký zápas. Měla jsem štěstí, že mi dnes hodně pomohl servis. Určitě to bylo lepší než před týdnem v Birminghamu. Beatriz teď hraje skvěle a je na vlně. Není snadné někomu takovému čelit," řekla Kvitová v rozhovoru na kurtu. "Beatriz servírovala výborně, o čemž svědčí, že se mi proti ní podařilo získat jen jeden brejk. Byl to klasický zápas na trávě a já jen čekala na svou šanci. Hlavní bylo, že jsem získala v první sadě ten tie-break. Ten byl klíčový," dodala.

Ve finále bude bojovat proti Jeleně Ostapenkové. Lotyška smázla 6-2 6-2 Camilu Giorgiovou a do svého 12. finále (bilance 5-6) prošla bez ztráty jediného setu. S obhájkyní titulu má vyrovnanou bilanci 4-4, letos v Dubaji proti ní nevyužila mečbol.