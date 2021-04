Kvitová v Madridu postoupila po skreči Bouzkové, Vondroušové ani Krejčíkové debut nevyšel

Petra Kvitová před týdnem ve Stuttgartu nevyužila mečboly ve čtvrtfinále s Elinou Svitolinovou a neobhájila předloňský triumf. Chuť si bude chtít spravit na svém dalším oblíbeném antukovém podniku v Madridu, kde je se třemi triumfy a nyní již 30 výhrami nejúspěšnější hráčkou v historii turnaje.

Vítězka z let 2011, 2015 a 2018 v úvodním kole příliš sil neztratila. Proti Marii Bouzkové, která překvapivě vyhrála jediný předchozí souboj loni v New Yorku, snadno získala úvodní set.

Do druhého však nevstoupila vůbec dobře a Bouzkovou, jež si ve třetím gamu při pádu zranila pravou ruku a musela se nechat ošetřovat, pustila do vedení 3-0. Další dvě hry patřily Kvitové a Bouzková se poté rozhodla utkání vzdát.

"Je mi líto, že to takhle dopadlo. Zápas byl na dobré úrovni a doufám, že bude Maruška v pořádku," řekla devátá nasazená hráčka na on-line tiskové konferenci. "Na antuce se po skluzech padá, ale nemyslela jsem si, že to bude tak vážné," dodala.

Kvitová v utkání, které se hrálo kvůli dešti v hale, dvakrát využila na antuce zatím méně obvyklé jestřábí oko. "Poprvé jsem si to zkusila v Charlestonu, ale tam mají zelenou antuku, takže na červené to bylo poprvé," řekla Kvitová a dodala: "Musím říct, že je super mít to i na antuce."

@MarieBouzkova has been forced to withdraw due to a right hand injury.



Get well soon, Marie! #MMOPEN

Další soupeřkou dvojnásobné wimbledonské šampionky bude Angelique Kerberová, která po setech 7-6(5) 6-1 vyřadila Markétu Vondroušovou. S Kerberovou se utká již počtrnácté a poprvé od ledna 2019, ve vzájemné bilanci vede 7-6.

Vondroušová bude za měsíc obhajovat předloňské finále na French Open a v momentální formě jí hrozí, že senzační výsledek rozhodně nezopakuje a v žebříčku se výrazně propadne. Jednadvacetiletá Češka absolvovala svůj druhý letošní turnaj na antuce (druhé kolo ve Stuttgartu) a na nejpomalejším a svém oblíbeném povrchu má letos nelichotivou bilanci 1-2.

Do premiérového souboje s Kerberovou přitom vstoupila nadějně a Němce hned na úvod sebrala podání, brejk však nepotvrdila a set ztratila v tie-breaku, přestože za stavu 5-4 na returnu vedla 30-0. Ve druhé sadě už Vondroušová odpor nekladla a za necelou půl hodinu získala jediný game.

Vintage @AngeliqueKerber



Books her place in Round 2 with a 7-6(5), 6-1 win over Vondrousova.#MMOPEN

Po Vondroušové se premiéra v hlavní soutěži madridského turnaje WTA 1000 nepovedla ani Barboře Krejčíkové. Pětadvacetiletá Češka hned v prvním kole nestačila 1-6 5-7 na domácí divokou kartu Paulu Badosaovou a po senzačním finále v Dubaji na následujících třech akcích vyhrála pouhé dva zápasy.

Badosaová si ve druhém kole nezahraje s Elinou Svitolinovou, ale překvapivě s Jil Teichmannovou. Světová pětka v rozhodující sadě zahodila šest mečbolů a Teichmannové, která ve španělské metropoli debutuje, po více než dvouapůlhodinovém boji podlehla 6-2 4-6 6-7(5). Svitolinová tak ani při své sedmé účasti na turnaji nepřešla přes druhé kolo.

Zítra čeká první zápas Karolínu Plíškovou a Karolínu Muchovou. Česká jednička Plíšková nastoupí proti 17leté Američance Cori Gauffové, Muchová se utká s Qiang Wang z Číny.



Bartyová nezaváhala, Bertensová úspěšně vykročila za obhajobou

Ashleigh Bartyová pokračuje ve skvělých letošních výkonech a v Madridu se snaží navázat na nedělní triumf ve Stuttgartu, kde získala svou druhou antukovou a celkově 11. trofej, už třetí letošní. Světová jednička vyhrála i čtvrtý letošní souboj se Shelby Rogersovou, Američanku smetla 6-2 6-1, upravila svou letošní bilanci na 21-3 a dále ji čeká kvalifikantka Tamara Zidanšeková.

Kiki Bertensová si v Madridu připsala své první turnajové vítězství po operaci achilovky a úspěšně vykročila za obhajobou předloňského triumfu. Světová desítka si poradila 6-4 6-0 s teprve 15letou Victorií Jiménezovou, která odehrála svůj první zápas hlavní soutěže na nejvyšším okruhu. Bertensová se v dalším kole střetne s Veronikou Kuděrmetovovou.