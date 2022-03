Kvitová v Miami ukončila čekání na sérii tří vítězství. Fruhvirtová další favoritku nezaskočila

Petra Kvitová od loňské srpna, kdy v Cincinnati postoupila do čtvrtfinále, na deseti turnajích v řadě nevyhrála víc jak dva zápasy. Ze sedmi letošních startů zaznamenala dokonce jen jednu minisérii dvou vítězství.



Navíc s poslední akcí v Indian Wells se loučila s kanárem od Marie Sakkariové, předtím v Dauhá vzdala kvůli obnovenému zánětu zranění. A letos jen jednou porazila žebříčkově lépe postavenou soupeřku.



V Miami si však 32. hráčka světa Kvitová konečně připsala sérii tří výher. Po Francouzce Claře Burelové a Američance Lauren Davisové si poradila i s Veronikou Kuděrmetovovou, které v žebříčku patří o deset příček lepší pozice.



32letá Češka zvítězila po divokém průběhu 7-6 6-4. Do zápasu vstoupila ztrátou podání, ale otočila na 4-1. Od stavu 5-2 prohrála čtyři gamy v řadě a soupeřka podávala na zisk sady, Kvitová si ale vynutila tie-break a ten zvládla lépe.



V úvodu druhého dějství Kvitová ztratila 19 z 22 fiftýnů a prohrávala už 0-4 a 0-40. Téměř ztracený set přesto dokázala vyhrát. V následné hře odvrátila tři brejkboly a nakonec zápas po téměř dvou hodinách boje ukončila ziskem šesti her v řadě.



Dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová dvojka Kvitová v Miami vyrovnala postupem do čtvrtfinále svůj nejlepší výsledek z let 2014 a 2019. O premiérové semifinále se utká v prvním vzájemném duelu s Igou Šwiatekovou.



20letá Polka Šwiateková, která se příští týden stane novou světovou jedničkou, po triumfech v Dauhá a v Indian Wells neprohrála na turnajích WTA 1000 už 14 zápasů v řadě. V Miami ztratila ve třech zápasech pouhých devět gamů, v osmifinále smetla 6-3 6-1 domácí Coco Gauffovou.

Linda Fruhvirtová na Floridě nečekaně postoupila přes bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou z Běloruska nebo Belgičanku Elise Mertensovou, Paulu Badosaovou už ale hráčka ze třetí stovky žebříčku nezaskočila.



Ve druhém setu se sice ujala vedení 2-0, avšak Badosaová čtyřmi body za sebou skóre otočila. Za nepříznivého stavu 3-5 Fruhvirtová odvrátila mečbol, ale další už španělská favoritka proměnila a zápas ukončila.



"Dnes jsem se necítila dobře a nevěděla jsem, zda ten zápas zvládnu. Vlastně ani nevím, jak jsem vyhrála," řekla Badosaová.