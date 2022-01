Kvitová v Sydney v tříhodinovém maratonu odvrátila dva mečboly Rusové

Petra Kvitová odstartovala nový tenisový rok před týdnem v Adelaide, překvapivě nestačila na hráčku třetí stovky Priscillu Honovou a zaznamenala svou žebříčkově druhou nejhorší porážku za posledních 12 let. K dalšímu nečekanému neúspěchu měla blízko v Sydney. Nakonec si ale s Arantxou Rusovou i podruhé poradila.

Jejich dnešní souboj ovšem ten říjnový z Indian Wells vůbec nepřipomínal. Kvitová se od začátku trápila, udělala devět dvojchyb a stejně jako Nizozemka třikrát přišla o podání. Po rychlém úvodním dějství musela o srovnání skóre bojovat přes hodinu a čtvrt. V koncovce rozhodujícího setu navíc na vlastním podání čelila dvěma mečbolům, po jejich likvidaci už měla navrch.

V Sydney se hraje po třech letech a poslední ročník 2019 vyhrála právě dvojnásobná wimbledonská královna, tehdy v australském městě triumfovala podruhé (2015). Hlavní soutěže této akce se účastní posedmé a pošesté dokázala přejít přes úvodní soupeřku. O páté čtvrtfinále bude usilovat proti domácí divoké kartě Astře Sharmaové, či nasazené sedmičce Ons Džabúrové z Tuniska.

Jednatřicetiletá Češka ve druhém kole doplnila Barboru Krejčíkovou. Vítězka loňského French Open po odstoupení světové jedničky Ashleigh Bartyové zaujala její pozici, má na úvod volno a bude v prvním zápase sezony čelit Priscille Honové, nebo Jaqueline Cristianové.

