Kvůli užití kokainu nemohl rok hrát. Nenáviděl jsem se, přiznal Evans

Daniel Evans si před třemi lety prožil velmi těžké okamžiky, na které jen tak nezapomene. Po pozitivním testu na kokain vyfasoval roční zákaz činnosti. "Nenáviděl jsem se, bylo to hloupé," uvedl v pořadu My Sporting Mind podcast.

V roce 2017 udělal Evans velkou chybu, na kterou by nejraději zapomněl, jenže ze své hlavy ji jen tak nevymaže. Po pozitivním dopingovém testu, který u něj odhalil užití kokainu, vyfasoval roční trest.

"Někdy se mi vzpomínky vracejí a říkám si, že to bylo hloupé. Tehdy jsem se nenáviděl. Teď už je to lepší. Snažím se neohlížet zpátky, nenávist k sobě samému už není tak silná jako během doby, kdy jsem si trest odpykával," svěřil se 30letý Brit.

"Během suspendace přišly chvíle, kdy jsem byl znechucený z toho, co jsem udělal. Jednou se ale musíte posunout dál, udělat za takovými věcmi tlustou čáru. Teď jsem vděčný za každou možnost zase hrát zápasy."

Aby situaci zvládl, musel vyhledat sportovního psychologa, jenž ho označil za jednoho z nejrozzlobenějších lidí, se kterými se kdy setkal. "To mi řekl na našem prvním sezení. Pak jsem se dozvěděl, že kvůli trestu v sobě zadržuju vztek. Když se to stalo, raději jsem opustil sociální sítě. Bál jsem se, co si o mně budou lidé myslet. Ale tenhle pocit se přehnal docela rychle. Musím říct, že hráči byli fakt v pohodě. Nikdo z nich mi nikdy neřekl nic špatného."

Evans měl po prohřešku pořádně těžký návrat na tour. Jeho domácí grandslam Wimbledon mu odmítl udělit divokou kartu, takže musel absolvovat předkvalifikaci na školních kurtech. To v něm vyvolalo vztek, který se v něm během ročního banu nahromadil.

"Když jsem se vracel, tak jsem měl párkrát potíže se vůbec na nějaké turnaje dostat. Lidi, kterým jsem v minulosti pomohl, se ke mně otočili zády. Hodněkrát jsem svou zemi reprezentoval, přesto mi skoro nikdo nepodal pomocnou ruku. V tu chvíli jsem se naštval. Bylo to obtížné období. Nakonec jsme si sedli, vyříkali si to a naštěstí jsem zpět."

Evans se na začátku března, před přerušením letošní sezony kvůli pandemii koronaviru, dostal na své žebříčkové maximum 28. místo, vůbec poprvé se tak objevil v Top 30 žebříčku. "Pokud dostanete další šanci, pak je to pravděpodobně ta největší šance. Když nevyužijete tu první, sáhněte po té druhé všema deseti. Já jsem naštěstí druhou šanci dostal a snažím se ji využít na maximum."