Kyrgios čtvrtfinále na US Open obhajovat nebude. Letos přišel o všechny grandslamy

Kyrgios letos odehrál jediný soutěžní zápas. Úvod sezony zmeškal kvůli zranění kolena, které se vyžádalo artroskopickou operaci. Na Roland Garros nestartoval poté, co jeho přípravu narušila řezná rána na chodidle.

První zápas od loňského října pak v polovině června ve Stuttgartu prohrál a následně se odhlásil z Wimbledonu kvůli problémů se zápěstím.

Na US Open měl Kyrgios obhajovat loňskou čtvrtfinálovou účast. Turnaj v New Yorku začne 28. srpna

