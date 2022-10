Kyrgios kvůli problémům s kolenem nenastoupil ke čtvrtfinále v Tokiu, do semifinále tak poslal Fritze

ATP TOKIO - Nick Kyrgios kvůli přetrvávajícím problémům s kolenem odstoupil z probíhajícího podniku ATP 500 v japonském Tokiu. Do semifinále tak bez boje prošel Taylor Fritz, který vyzve Denise Shapovalova. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Frances Tiafoe se Soonwoo Kwonem.

"Potýkal jsem se s kolenem od US Open. Jel jsem domů, ale asi jsem si nedal dostatečně dlouhou pauzu a začal jsem s tréninkem moc brzy," uvedl dvacátý hráč světa Nick Kyrgios, jenž absolvoval v Japonsku první turnaj od vyřazení ve čtvrtfinále newyorského grandslamu. "Je to smutné. Když vás zklame tělo, není to dobrý pocit," dodal letošní wimbledonský finalista.

Taylor Fritz, který obě předchozí semifinále v tomto roce přetavil v triumf (Indian Wells a Eastbourne) a je po brzkém vyřazení Caspera Ruuda nejvýše postaveným hráčem na turnaji, bude usilovat o své deváté kariérní finále proti Denisovi Shapovalovovi (H2H 1-4).

Shapovalov na asijských turnajích pokračuje ve skvělé formě a poprvé v kariéře si ve dvou týdnech po sobě zahraje semifinále na nejvyšším okruhu. Finalista týden staré akce v Soulu ve čtvrtfinále přehrál 6-4 6-3 vítěze srpnového Masters v Cincinnati Bornu Čoriče a v sobotu se pokusí vylepšit svou mizernou semifinálovou bilanci 4-13.

Frances Tiafoe bez ztráty podání deklasoval 6-0 6-4 Miomira Kecmanoviče a i třetí zápas v japonské metropoli zvládl ve dvou setech. O své druhé letošní a celkově páté finále bude 24letý Američan bojovat se Soonwoo Kwonem.

Čtyřiadvacetiletý Korejec, jenž se letos až na 15. pokus dostal přes druhé kolo, ve čtvrtfinále smetl 6-3 6-0 antukového specialistu Pedra Martíneze a po více než roce a teprve potřetí v kariéře prošel do semifinále turnajů ATP. Tiafoeovi se pokusí oplatit porážku z jediného předchozího souboje a podruhé postoupit do finále.