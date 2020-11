Kyrgios o úzkostech a depresích: Tenis je osamělý sport

"Na kurtu jste sami. S nikým nemůžete mluvit. Musíte najít řešení na všechno sami. S tím mívám problémy. Myslím, že lidé vůbec netuší, jak osamělý sport tenis je," řekl Kyrgios, jenž je proslulý svými výbuchy vzteku na kurtu a nevybíravými výroky. Před dvěma lety dokonce přiznal, že navštěvuje psychologa. A to nejen kvůli problémům na kurtu.

"Jednou jsem se na turnaji v Šanghaji probudil, byly čtyři hodiny odpoledne a já jsem stále ležel v posteli se zataženými závěsy. Nechtěl jsem vidět denní světlo," vyprávěl Kyrgios. Podle svých slov se cítil jako na osamělém a temném místě.

"Měl jsem pocit, že se nikdo nezajímá o mě jako o člověka. Všichni mě berou jako tenistu a chtějí mě využít. Ztratil jsem radost ze hry a věci se mi začaly vymykat z rukou. Bál jsem se jít ven a mluvit s lidmi, protože jsem si myslel, že jsem je zklamal tím, že jsem nevyhrával zápasy, " uvedl Kyrgios, jenž dostal loni na turnaji v Cincinnati za nevhodné chování pokutu 113.000 dolarů a označil mužskou tenisovou organizaci ATP za zkorumpovanou.

"Když se mi v zápase nedaří, mám sklony k nadávkám. Ale mimo kurt to nedělám. Jsem klidný člověk a nic mě nedokáže naštvat," prohlásil Kyrgios. "Jenže na kurtu vás neustále zabírá kamera a 'hlídají' vás mikrofony. Pokud by byly mikrofony ve fotbalové lize, tak některé momenty by byly epické. V tom je někdy tenis na ho*no. Je to frustrující sport," posteskl si.

V době 'covidové' nehraje, pomáhá svým krajanům

Aktuálně 45. hráč světového žebříčku letos hrál naposledy v únoru v Acapulcu, po koronavirové pauze se do tenisového dění nezapojil. "Chybí mi to, ale tenis není celý můj život. Jsem doma s rodinou a s přítelkyní a pracuji na své nadaci," řekl Kyrgios, jenž má charitativní organizaci pomáhající znevýhodněným dětem.

"Každý má právo na to, aby si splnil své sportovní sny a ne každá rodina dostatek finančních prostředků," vysvětluje dobrosrdečný Kyrgios, který letos v době pandemie koronaviru pomáhal spoustě rodin v rodné Canbeře.

"Šel jsem do obchodu a tam nakoupil zboží za osm tisíc dolarů. Všichni na mě koukali jako na blázna a já musel vysvětrlovat, že to všechno není pro mě," vzpomínal na úsměvnou historku z 'velkého' nákupu.

"Také jsem pomohl těhotné ženě, která nechtěla opustit své děti, aby si došla nakoupit. Tak jsem šel a dal jí před dveře pár krabic. Prostě jsem jen obětoval trochu svého času, protože jsem to bral jako správnou věc," dodal Kyrgios, který se v úvodu roku rovněž zapojil do finační pomoci s ničivými požáry.