Kyrgios: Tenis mi nechyběl, většina hráčů taky ne

"Nebudu lhát, tenis mi moc nechyběl. Jsem soutěživý a soutěžím ve všem, co dělám. Hrál jsem na počítači a podobně," řekl novinářům Kyrgios. "Abych byl upřímný, moc mi nechyběli ani lidi kolem, kromě australských kluků a pár dobrých kamarádů."

Před loňskou koronavirovou pauzou hrál naposledy na konci února v Acapulcu. Na jaře se snažil i pomáhat a nabízel krajanům v nouzi, že jim nakoupí a doveze jídlo. Raketu prý nevzal do ruky čtyři nebo pět měsíců.

"Loňský rok byl šílený a já měl štěstí, že jsem ho mohl strávit s rodinou a přáteli. Dokonale jsem si psychicky odpočinul a jsem zase připravený," uvedl vítěz šesti turnajů ATP ve dvouhře. "Přijde mi, že hraju dobře. Nikdo pořádně neví, kdo je ve formě, a kdo ne. Budu to brát den po dni a co nejvíc si to užívat," řekl Kyrgios, který několikrát sklidil kritiku za malou snahu na kurtu.