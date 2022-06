Kyrgios v ostré mediální hádce s Tomicem: Připomenu ti, jak se hraje

Není to zase tak neobvyklé, že se dva sportovci z jedné země a stejného odvětví stanou rivaly. Málokdy to ale překročí sportovní rovinu. U dvojice horkokrevných Australanů jménem Nick Kyrgios (27) a Bernard Tomic (29) se to ale stalo. "Jsi nejnenáviděnější sportovec Austrálie," vyšperkoval slovní přetahovanou aktuálně 65. hráč světa Kyrgios.

Nejen uhranými fiftýny je živ tenisový svět - přesně to předvedla během French Open výše zmiňovaná dvojice, která na sebe skutečně dokázala strhnout pozornost. A to výměnou, během které vzduchem tentokrát nelétaly míčky, nýbrž slova.

Asi netřeba připomínat, že ačkoliv oba špičkoví tenisté vlastní australský pas, v krvi jim koluje horká krev. Tomicův otec je Chorvat a jeho matka pochází z Bosny. Kyrgios má zas otce z Řecka a matku z Malajsie.

V průběhu kariéry, kterou mají oba nadmíru úspěšnou, se stali hvězdami australského tenisu. Zároveň si ale v posledních letech, během kterých zažívali vzestupy a pády, nemohou příliš přijít na jméno.

Pošťuchovanou, která se na sociálních sítích pořádně vyostřila, spustil během nedávno skončeného grandslamu jeden z fanoušků, který si do Kyrgiose rýpl, že Tomic je lepším tenistou, než on. "V čem lepší? V žebříčku jsem se dostal výše, vydělal jsem víc peněz a mám také víc výher. BT už navíc ani nehraje, mně ještě další roky zbývají," napsal Kyrgios, který se aktuálně drží na 65. místě žebříčku ATP.

To byla fakta, proti kterým toho člověk mnoho nezmůže. V jednom Kyrgios pravdu přesto neměl, Tomic totiž stále hraje. Od roku 2019 se sice výrazně propadl, a v tuto chvíli je až na 430. místě žebříčku, aktivní ale stále je. Naposledy prohrál 4. června v nizozemském Hertogenboschi se stárnoucím Američanem Samem Querreym 4-6 4-6.

Ještě předtím ale Tomic nachystal pořádně ostrý protiúder, který nahrál na svůj instagramový profil:

"Jediné logické vysvětlení je to, že jsem jeho idol. Vyrůstal v mém stínu, a proto kdykoliv někdo zmíní moje jméno, tak ho to vytáčí. Ví, že nemůže přepsat historii a vzít mi rekordy z mých mladých let. Navíc ví, že můj styl je lepší než ten jeho."

Bernard Tomic having a crack at Nick Kyrgios after he mentioned that Bernie should “quiet down” on an Instagram story. pic.twitter.com/34yJCaPs1F — Lachlan McKirdy (@LMcKirdy7) May 25, 2022

To jsou jen některé z vybraných rýpanců z Tomicova videa. Každému asi muselo být jasné, že ani tady nebude nutné předlouho čekat na odpověď. Na sadu ostrých Tomicových výpadů odpověděl jeho protějšek ještě radikálněji. Lehce zapátral v historii, a dodal historku z let minulých. Samozřejmě až poté, co se nad Tomicovým příspěvkem pobavil.

"Haha, Tomici. Neměl bys zapomínat na ten příběh, kdy jsem ti musel půjčit peníze na letenku ze Šanghaje," připomněl Kyrgios, který si na kurtech vydělal téměř 10 milionů dolarů. "A přepisování historie? Ty jsi ten nejvíc nenáviděný sportovec v Austrálii a máš pravdu, to už nikdo nepřepíše," pálil dál ostrými Kyrgios.

Nick Kyrgios and Bernard Tomic currently in an absolute feud on Instagram. To think this was our two best junior prospects in a long time - now this is the only battle we get… pic.twitter.com/W9tyFdUtaB — Connor Joyce (@connorjoyceb) May 25, 2022

Každopádně nedávná výměna není zdaleka první mezi touto dvojicí. Tomic v prosinci vyhlásil pokus o návrat, ale ten se mu úplně nedaří. Zpomalil ho také covid-19, virus, kterým se nakazil během letošního Australian Open. I tak má od ledna na kontě pouhých osm utkání, ze kterých jen dvě dokázal vyhrát. Nic příjemného pro bývalou světovou sedmnáctku a vítěze čtyř turnajů ATP.

Také do toho se Kyrgios, který kolegův návrat sleduje, s chutí trefil. "Nevěděl jsem, že to je s tebou tak špatné. Dej mi vědět, kdybys chtěl, abych ti připomněl, jak se hraje. Ježiši..."

Tuhle "výměnu" zdá se Kyrgios vyhrál. Bude poslední? O tom asi každý pochybuje...

Památné souboje, řevnivost na kurtu i mimo něj aneb největší tenisoví rivalové