Kyrgios ve Washingtonu odvrátil pět mečbolů Tiafoea a je bez ztráty servisu v semifinále

Finalista letošního Wimbledonu Nick Kyrgios minulý týden v Atlantě vynechal kvůli bolestem kolena dvouhru, do čtyřhry však zasáhl a s krajanem Thanasim Kokkinakisem získali po triumfu na Australian Open druhou společnou trofej.



Tento týden ve Washingtonu, kde před třemi lety získal svůj poslední 6. titul na okruhu ATP, už hraje obě soutěže a před víkendem zůstává ve hře o premiérový 'double'.



Ve dvouhře ve čtyřech zápasech proti domácím soupeřům ještě nepřišel o podání, když odvrátil celkem všech devět brejkbolů. V pátek zvládl dohrávku proti Reillymu Opelkovi, kterého zdolal až na třetí pokus, a o pár hodin později uspěl i v bitvě s Francesem Tiafoem.



Kyrgios v prvním vzájemném zápase prohrál první set a v tie-breaku druhého postupně čelil pěti mečbolům. Všechny ale zlikvidoval, zkrácenou hru získal poměrem 14-12 a rozhodující dějství už jasně ovládl. K postupu si pomohl 60 vítěznými míčky a 35 esy.



"Frances udělal všechno pro to, aby vyhrál, já se jen snažil přežít. Ale ve třetím setu jsem se cítil docela čerstvý a dobře podával," řekl Kyrgios.



V semifinále ho čeká Mikael Ymer, který ve Washingtonu vyřadil už čtvrtého papírového favorita po třísetovém duelu. Ve čtvrtfinále s domácím Sebastianem Kordou si 23letý Švéd poradil 6-2 5-7 6-3 a postoupil do svého třetího a dosud největšího semifinále.



Bez ztráty setu pokračuje nejvýše nasazený Andrej Rubljov. V pátek zvládl dva souboje s domácími Maximem Cressym a Jeffreym Wolfem a postoupil do semifinále. V něm ho čeká Japonec Jošihito Nišioka (h2h 1-1), který má za sebou více než tří a půlhodinovou bitvu s Britem Danem Evansem.









• ATP 500 WASHINGTON •

USA, tv. povrch, 1.953.285 dolarů

páteční výsledky (05. 08. 2022) • Dvouhra - čtvrtfinále • Rubljov (1-Rus.) - Wolf (USA) 6-2 6-3 Kyrgios (Austr.) - Tiafoe (10-USA) 6-7(7) 7-6(12) 6-2 Nišioka (Jap.) - Evans (16-USA) 7-6(5) 4-6 7-5 M. Ymer (Švéd.) - Korda (USA) 6-2 5-7 6-3 • Dvouhra - 3. kolo • Rubljov (1-Rus.) - Cressy (13-USA) 6-4 7-6(8) Kyrgios (Austr.) - Opelka (4-USA) 7-6(1) 6-2 Korda (USA) - Dimitrov (5-Bulh.) 4-6 6-1 6-2 Tiafoe (10-USA) - Van de Zandschulp (8-Niz.) 4-6 6-2 6-3 Wolf (USA) - Rune (9-Dán.) 7-5 4-6 6-3