Kyrgios ve Washingtonu stále nepřišel o servis a zahraje si dvě finále

Nick Kyrgios má skvělou formu. Z posledních zápasů má bilanci 11-1 ve dvouhře a 6-0 ve čtyřhře.



Poté, co ve Wimbledonu ukončil tříleté čekání na finále a dvakrát překonal své grandslamové maximum a následně kvůli bolestem kolena vynechal singl v Atlantě, se do finále dostal i nyní ve Washingtonu.



V metropoli Spojených států amerických, kde v roce 2019 získal svůj poslední 6. titul na okruhu ATP, sice musel už ve čtvrtfinále odvracet pět mečbolů proti Francesi Tiafoemu, ale přežil a v celkově pěti zápasech odvrátil všech devět brejkbolů a vyhrál všech 55 gamů po svém podání.



V semifinále si 27letý Australan poradil v prvním vzájemném střetnutí 7-6 6-3 s překvapením turnaje Mikaelem Ymerem. Švédský tenista už nedokázal navázat na předchozí nečekané skalpy Murrayho, Karaceva, Ruusuvuoriho a Kordy.



V celkově 11. finále bude Kyrgios bojovat o 7. titul a opět z tvrdého povrchu. Dvě trofeje z jednoho turnaje ve sbírce zatím nemá.



Kyrgiosovým soupeřem v nedělním finále bude Jošihito Nišioka, s nímž vede ve vzájemné bilanci 4-0. "Nastoupili jsme proti sobě hodněkrát, hrajeme proti sobě už od šestnácti let. Ale pokaždé mě porazil. Bude to s ním opravdu velmi těžký zápas," uvedl Nišioka.







26letý Japonec ve Washingtonu ukončil čtyři měsíce dlouhé čekání na výhru na turnaji ATP a po sobotě má kontě už pět skalpů papírových favoritů.



Nišioka vyřadil domácího Jensona Brooksbyho, bývalého australského šampiona a čerstvého vítěze z Atlanty Alexe de Minaura, Karena Chačanova, po tří a půlhodinové bitvě Dana Evanse a v semifinále si vyšlápl i na nejvýše nasazeného Andreje Rubljova. Světovou osmičku porazil 6-3 6-4 a připsal si teprve třetí skalp hráče Top 10.



"Dneska jsem byl už před zápasem unavený, ale snažil jsem se být agresivní, protože jsem věděl, že přesně tak hraje i Andrej," komentoval Nišioka, jenž bude ve svém třetím a dosud největším finále hrát o 2. titul. Jediný triumf slavil v roce 2018 v čínském Shenzhenu.



Kyrgios si navíc ve Washingtonu zahraje o premiérový double na okruhu ATP. Do finále se dostal i ve čtyřhře společně s domácím Jackem Sockem poté, co v sobotním čtvrtfinále porazili 3-6 6-2 10-6 francouzské duo Nicolas Mahut a Edouard Roger-Vasselin a do následného semifinále jejich soupeři Alex de Mianur s Francesem Tiafoem nenastoupili.



O druhý společný triumf se Kyrgios se Sockem utkají s Ivanem Dodigem a Richardem Krajickem. Australan může ve čtyřhře získat 3. letošní a celkově 4. titul poté, co s krajanem Thanasim Kokkinakisem v lednu ovládli Australian Open a před týdnem dobyli Atlantu.

• ATP 500 WASHINGTON •

USA, tv. povrch, 1.953.285 dolarů

sobotní výsledky (06. 08. 2022) • Dvouhra - semifinále • Nišioka (Jap.) - Rubljov (1-Rus.) 6-3 6-4 Kyrgios (Austr.) - M. Ymer (Švéd.) 7-6(4) 6-3