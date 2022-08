Kyrgios ve Washingtonu začal suverénně, vstup do turnaje zvládl i nejvýše nasazený Rubljov

Nick Kyrgios letos nepostrádá motivaci, má skvělou bilanci 22-7 a nedávno ve Wimbledonu dosáhl na své první grandslamové finále, ve kterém ho zastavil Novak Djokovič. US Open Series měl australský bouřlivák zahájit už před týdnem v Atlantě, ale kvůli zranění levého kolene se na poslední chvíli ze singlové soutěže omluvil. Nastoupil ovšem do čtyřhry a s krajanem Thanasim Kokkinakisem slavil další triumf.

Sedmadvacetiletý rodák z Canberry už je ale zase zřejmě fit i na dvouhru, dnes suverénně vstoupil do podniku ATP 500 ve Washingtonu. Bývalý 13. hráč světa si na úvod bez ztráty podání poradil 6-3 6-2 s domácím Marcosem Gironem.

Favorit v utkání využil polovinu ze šesti šancí na brejk, pomohl si 12 nechytatelnými servisy, na vlastním podání dohromady prohrál jen 12 fiftýnů a jedinou brejkbolovou hrozbu odvrátil. Na kurtu se zdržel jen hodinu a nastřílel 23 vítězných úderů a včetně tří dvojchyb vyrobil jen šest nevynucených chyb.

"Ze začátku jsem byl trochu nervózní. Viděl jsem, že budu hrát na centru. Loni jsem tu nehrál dobře, procházel jsem si velmi temným obdobím. Jsem šťastný, že tu můžu být se svým týmem, cítil jsem velkou podporu publika. Jsem rád, že zase předvádím dobrý tenis," řekl v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Ve Washingtonu, kde před třemi lety získal svůj šestý a zároveň poslední titul, startuje počtvrté a podruhé se pokusí projít mezi nejlepší šestnáctku. Jeho příštím soupeřem bude další domácí zástupce Tommy Paul, se kterým jediný předchozí souboj vyhrál.

