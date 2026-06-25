Legenda přijde o Wimbledon. Rivalka Navrátilové znovu bojuje s rakovinou

DNES, 13:15
Aktuality 0
Tenisová legenda Chris Evertová znovu bojuje s rakovinou vaječníků. Jednasedmdesátiletá Američanka oznámila na sociální síti X, že se jí nemoc opět vrátila. Vítězka 18 grandslamů, u níž lékaři zhoubné onemocnění poprvé objevili v roce 2022 a znovu o necelé dva roky později, už podstoupila další operaci a po zotavení začne s chemoterapií.
Chris Evertová znovu bojuje s rakovinou (© JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

"Letos se proto nezúčastním Wimbledonu a na několik příštích měsíců si dám pauzu od svých profesionálních závazků, abych se mohla soustředit na své zdraví," napsala Evertová, jež působí v roli televizní expertky.

"Rakovina vaječníků je neúprosná, ale zůstanu optimistická a budu pokračovat v boji," dodala hvězda 70. a 80. let, jejíž sestra Jeanne na stejnou nemoc zemřela v únoru 2020 ve věku 62 let.

Evertová vyhrála ve dvouhře 157 turnajů. Na grandslamech vybojovala v letech 1974 až 1986 každý rok alespoň jeden titul, celkem sedm trofejí získala na Roland Garros, šest na domácím US Open, tři ve Wimbledonu a dva v Austrálii.

S rakovinou v posledních letech opakovaně bojovala i její dřívější hlavní rivalka Martina Navrátilová, rodačka z Prahy se léčila s rakovinou prsu a hrtanu.

Ondřej Jirásek, ČTK
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