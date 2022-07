Lehečka a Svrčina začali challenger v Rumunsku výhrou, obhájce titulu Kolář vzdal

Jiří Lehečka na jaře třikrát po sobě prošel kvalifikacemi turnajů ATP a na začátku května postoupil do finále challengeru v Mauthausenu. Pak ale prohrál pět zápasů v řadě a šňůru porážek uťal až po dvou měsících před týdnem Salzburgu.



A až dnes v rumunském Jasi po 66 dnech vyhrál zápas bez ztráty setu. Nejvýše nasazený Čech si poradil s moldavským outsiderem Iljou Snitarim.



Svého vrstevníka porazil 6-4 7-6, snadné to ale s hráčem z až osmé světové stovky neměl. Druhé dějství musel otáčet ze stavu 0-3 a celkem třikrát byl dva míčky od ztráty setu.



O čtvrtfinále si 20letý Lehečka zahraje s lucky loserem Andrejem Čepelevem, kterému dnes ve třetím setu vzdal Brazilec Thiago Seyboth Wild.



Do útlumu se po povedeném jaru dostal také Dalibor Svrčina, i on ale v Rumunsku začal vítězstvím. 19letý Čech si poradil 6-4 3-6 6-2 s Rakušanem Lukasem Miedlerem, s nímž vyhrál i třetí vzájemný zápas.



Ve druhém kole bude Svrčina čelit o necelý rok staršímu Italovi Lucianu Darderimu.



Z tria českých zástupců nezvládl první kolo jen Zdeněk Kolář, který loni v Rumunsku získal jeden ze tří challengerových titulů. Dnes ale za stavu 4-6 a 4-4 vzdal Portugalci Federicu Ferreirovi Silvovi a od povedeného French Open, na němž prošel kvalifikací a ve druhém kole trápil Stefanose Tsitsipase, prohrál osmé z deseti utkání.

• CHALLENGER JASI •

Rumunsko, antuka, 90.280 eur

úterní výsledky českých tenistů (12. 07. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Lehečka (1-ČR) - Snitari (Mold.) 6-4 7-6(5) Svrčina (ČR) - Miedler (Rak.) 6-4 3-6 6-2 Ferreira Silva (Portug.) - Kolář (3-ČR) 6-4 4-4 / skreč K.