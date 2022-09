Lehečka bude v baráži Davis Cupu českou jedničkou a věří, že potvrdí roli favorita

"Všechna má daviscupová utkání byla zatím proti výše postaveným hráčům. Ať už to byl Cameron Norrie z Británie nebo Nizozemec Robin Haase, žádný z těch zápasů nebyl jednoduchý," řekl Lehečka ve videorozhovoru s novináři. Letos v březnu také absolvoval v Davis Cupu duel s Argentincem Sebastiánem Báezem.

"Tentokrát hrajeme proti Izraeli, kde budeme sice favorité, ale nesmíme nic podcenit. Bude důležité, abych svou laťku posouval dál a předváděl soustředěný výkon. Věřím, že by se to mohlo povést," doplnil dvacetiletý český tenista.

Naposledy odehrál na tvrdém povrchu turnaje ve Winston-Salemu a na US Open. V obou případech vypadl v prvním kole. Na závěrečném grandslamu sezony v New Yorku nedotáhl nadějně rozehraný zápas s Chilanem Cristianem Garínem a prohrál 6-3 6-7 5-7 1-6.

"Americká tour se mi popravdě nevydařila. Na US Open jsem to měl dobře rozjeté, druhý set jsem ale nedohrál, jak jsem měl, a v koncovce už byl soupeř zkušenější a lepší," vzpomínal Lehečka, jenž při všech čtyřech letošních grandslamových debutech skončil v 1. kole.

"Tenhle rok byl pro mě hodně o poznávání. Grandslamy jsem hrál poprvé, ale očekával jsem od sebe víc než první kolo. Byla to ale dobrá zkušenost a příprava na halovou sezonu. Zkušenosti z New Yorku si přenesu i do Tel Avivu a budu z rozehranosti těžit," uvedl.

Oproti soupeřům bude v roli favorita. Nejvýše postavenému izraelskému hráči Jišaji Olielovi patří v žebříčku ATP 379. pozice, Edan Lešem je na 444. místě. "Oliel je solidní hráč, který se dere nahoru. Znám také deblistu (Jonathana) Erlicha, se kterým jsem se potkával na tour. Má už nějaký rok, ale svými zkušenostmi má týmu co předat. Nesmíme nic podcenit a jít do toho s plnou parou," uvedl Lehečka.

S prostředím a povrchem haly v Tel Avivu byl spokojený. "Osobně mi to sedí. Je to příjemné a míče krásně skáčou do ruky. Budeme se snažit si na to zvyknout ještě víc, ale mělo by to být dobré," řekl.

Těší se i na diváckou kulisu. Podle organizátorů by mohlo dorazit kolem čtyř tisíc fanoušků. "Je pravda, že soupeře budou hnát diváci a jejich výkon tím může být posunutý výš, ale za poslední dva roky jsem takových zápasů odehrál několik. Vím, do čeho jdeme. Nebude to nic jednoduchého, ale máme zkušený tým, abychom potvrdili roli favorita," dodal Lehečka.