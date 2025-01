Lehečka chválil nového kapitána Berdycha: Hrozně se k nám hodí, vidím samá pozitiva

Jiří Lehečka (23) ocenil po úspěšném vstupu do kvalifikace Davisova poháru proti Jižní Koreji přínos nového kapitána Tomáše Berdycha. Líbila se mu ale také rozlučka s bývalým kapitánem Jaroslavem Navrátilem. Lehečka si v duelu s Gerardem Campanou Leem zvykal na pomalejší hru soupeře, na kurtu se ale cítil stále lépe. Po výhře 6:3, 6:3 na tiskové konferenci řekl, že si domácí atmosféru v Ostravě-Porubě užil.

"Spolupráce (s Berdychem) fungovala dobře. Jsme zvyklí spolu komunikovat o tenise. Nebyla to pro nás novinka," uvedl Lehečka, kterému ještě vloni Berdych pomáhal jako člen trenérského týmu. "Myslím, že si dnes vedl skvěle. Snažil jsem se mu to nedělat těžší. Byly tam momenty, kdy jsem potřeboval poradit, ale naštěstí jich nebylo moc. Oba jsme to zvládli dobře. Pro člověka, jako je Tomáš, který na mé straně seděl tolikrát, nebyl velký problém se adaptovat a podívat se na to z druhé strany," doplnil.

Podle čtyřiadvacátého hráče světa Lehečky k větším změnám Berdych po příchodu do týmu nepřistoupil. Vnímá, že se ale hráčům snaží vytvořit dobré prostředí. Berdycha označil Lehečka za nový impulz a mladou krev. "Hrozně se k nám hodí. Je nám věkově blíž a není to ještě tak dlouho, co sám hrál. Vidím v tom samá pozitiva," uvedl Lehečka.

S Berdychem dnes také na lavičce konzultovali odlišnou hru Leeho, který s Lehečkou bojoval takřka hodinu a půl. "Nevěděl jsem, co od soupeře čekat. Jelikož se nepohybuje na naší úrovni, bylo těžší se na něj připravit. Trénoval jsem tu celý týden s Kubou Menšíkem, Tomášem Macháčem i Maxem Mrvou, který byl také schopný držet krok. Hráli jsme opravdu velice rychlý tenis. A mou hru dnes lehounce vykolejilo, že soupeř hrál strašně pomalu," řekl Lehečka.

Oba tenisté zaujali při jedné výměně v prvním setu, kdy Korejec zahrál tweener (úder mezi nohama) a Lehečka ho instinktivně u sítě odvrátil. "Tenis takové výměny přináší. Byla to těžká a zajímavá výměna nahoru dolů. Poslední balon byla jen reakce. Snažil jsem se čapnout jeho prohoz. Myslel jsem si v danou chvíli, že se bude snažit hrát lob. Proto mě ten rychlý úder na tělo tak překvapil. Dal jsem to ale do kurtu. Po tak hezké výměně je to vždy fajn tečka," řekl Lehečka.

Užil si také atmosféru zaplněné RT Torax Arény v Ostravě-Porubě. "Líbilo se mi to strašně moc. Těch šancí hrát před domácím publikem moc nedostaneme. Je to pro mě něco výjimečného, když máme šanci hrát před plnou halou českých fanoušků. Budu jen rád, když těchto šancí budu mít víc," podotkl.

Potlesk v hale si vysloužil také bývalý kapitán Navrátil, který duel navštívil. Lehečka ceremoniál s mužem, který vedl daviscupový tým 18 let, ocenil. "Vnímal jsem to hezky. Byla to rozlučka, kterou si pan Navrátil zasloužil. Pro český daviscupový tým udělal hodně. Má dva tituly a je velmi zkušený. Chtěli jsme vidět, aby mu celá hala zatleskala, a měli jsme radost, že člověk jeho kalibru si odbyl rozlučku tak, jak si zasloužil," doplnil Lehečka, který po Davis Cupu plánuje hrát na turnajích v Rotterdamu, Dauhá, Indian Wells a Miami.