Lehečka je v útlumu. V generálce na French Open podlehl Marozsánovi

Čtvrtfinalistovi Australian Open Jiřímu Lehečkovi se letos na turnajích Masters 1000 dařilo. V Indian Wells si připsal premiérovou výhru a v Miami i v Monte Carlu se dostal dokonce do 3. kola.



Přes prvního soupeře se nedostal až v Madridu a v Římě, kde se poprvé, respektive podruhé na takto velké akci ocitl mezi nasazenými. V úvodním kole tak měl volný los a tím pádem v prvním zápase narazil na rozehraného soupeře. Navíc pokaždé na kvalifikanta, jenž v tamních podmínkách odehrál již tři utkání.



Zatímco před dvěma týdny ve Španělsku utrpěl debakl s lucky loserem Andrejem Ševčenkem, dnes v italské metropoli podlehl 6-4 1-6 6-7 nyní již čtyři duely neporaženému 135. hráči světa Fábiánu Marozsánovi. O dva roky staršímu Maďarovi, který debutuje na podniku ATP.



Zápas byl rozehrán už v sobotu a český tenista získal první set, pak ale ztratil čtyři z pěti servisů a za stavu 6-4 1-6 a 1-2 před podáním soupeře jeho trápení přerušil déšť. Dnešní dohrávku Lehečka zahájil brejkem a dokonce měl brejkbol na 4-2, ale nádech k obratu nedotáhl. V rozhodujícím tie-breaku prohrál od stavu 4-2 pět bodů po sobě a utrpěl třetí porážku v řadě.



Zatímco v úvodu sezony Lehečka prohrával pouze s hráči se zvučným jménem, dnes poprvé od loňského října nestačil na hráče mimo Top 100 a dva týdny před startem French Open je bez zápasového rytmu.



23letý Marozsán si vítězstvím zajistil prestižní souboj s Carlosem Alcarazem. Španělským favoritem, který se za osm dní vrátí do čela světového žebříčku.



Alcaraz na prvním místě vystřídá Novaka Djokoviče, i kdyby 35letý Srb dokázal v Římě obhájit loňský titul a celkově posedmé triumfovat. Dnes porazil 6-3 4-6 6-1 Bulhara Grigora Dimitrova, přestože ve druhém setu po ztrátě 12 fiftýnů v řadě přišel o vedení 4-2, vzájemnou bilanci upravil na 11-1 a na třetí pokus letos na antuce vyhrál dva zápasy po sobě.



"Dnes jsem měl vyhrát ve dvou setech. Vedla jsem 4-2, ale pak do hry přišly nové míčky, udělal jsem dvojchybu a energie zápasu se zcela změnila. Neudržel jsem úroveň své hry, ale naštěstí jsem se rychle vrátil zpátky do hry," komentoval Djokovič.



"Během kariéry jsem odehrál spoustu zápasů v různých podmínkách a víc zápasů jsem vyhrál, než prohrál. Vždy se v klíčové momenty dokážu zkoncentrovat, poučil jsem se z řady prohraných finále grandslamů, v nichž jsem prohrál se skvělými hráči jako Murray nebo Nadal. Vždy je důležité pochopit, co funguje nejlépe. Důležité je nastavení hlavy a pochopitelně fyzická kondice," dodal vítěz 22 grandslamů.



O čtvrtfinále, ve kterém nechyběl v žádném z předchozích 16 startů, si Djokovič zahraje s Britem Cameronem Norriem (h2h 2-0).







Daniil Medveděv vyhrál zápas v Římě až na čtvrtý pokus, když Fina Emila Ruusuvuoriho porazil 6-4 6-2. O postup do osmifinále si zahraje se Španělem Bernabém Zapatou (h2h 0-0).



Řek Stefanos Tsitsipas vstoupil do soutěže výhrou nad Portugalcem Nunem Borgesem, kterého v dohrávaném utkání porazil dvakrát 6-3. Ve třetím kole se loňský finalista utká s domácím Lorenzem Sonegem (h2h 2-0).



Casper Ruud udolal 6-1 4-6 7-6 Kazacha Alexandera Bublika, s nímž vede ve vzájemné bilanci už 5-1, a teprve podruhé v sezoně vyhrál alespoň dva zápasy po sobě. V osmifinále norský semifinalista posledních dvou ročníků vyzve Srba Lasla Djereho (h2h 0-2).







Počtvrté v kariéře v italské metropoli startoval Američan Taylor Fritz a opět se nedostal ani do třetího kola. Letos 9. hráč světa ve svém úvodním vystoupení prohrál 4-6 1-6 s Němcem Yannickem Hanfmannem.

• ATP MASTERS 1000 ŘÍM •

Itálie, antuka, 7.705.780 eur

nedělní výsledky (14. 05. 2023) • Dvouhra - 3. kolo • Djokovič (1-Srb.) - Dimitrov (26-Bulh.) 6-3 4-6 6-1 Ruud (4-Nor.) - Bublik (Kaz.) 6-1 4-6 7-6(0) Rune (7-Dán.) - Fognini (It.) 6-4 6-2 Norrie (13-Brit.) - Fucsovics (Maď.) 6-2 7-6 F. Cerúndolo (24-Arg.) - Barrere (Fr.) 6-7(0) 6-2 6-2 Popyrin (Austr.) - Safiullin (Rus.) 7-5 7-5 Djere (Srb.) - Garín (Chile) 6-3 2-1 skreč G. • Dvouhra - 2. kolo • Marozsán (Maď.) - Lehečka (32-ČR) 4-6 6-1 7-6(4) Medveděv (3-Rus.) - Ruusuvuori (Fin.) 6-4 6-2 Tsitsipas (5-Řec.) - Borges (Portug.) 6-3 6-3 Hanfmann (Něm.) - Fritz (9-USA) 6-4 6-1 Tiafoe (12-USA) - Altmaier (Něm.) 3-6 7-5 6-3 Musetti (18-It.) - Arnaldi (It.) 6-4 6-4 Cecchinato (It.) - Bautista (21-Šp.) 6-2 6-2