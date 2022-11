Lehečka je ve finále Next Gen ATP Finals! Postoupil po výhře nad Strickerem

NEXT GEN ATP FINALS - Jiří Lehečka na Next Gen ATP Finals v Miláně přehrál po téměř bezchybném výkonu 3-1 na sety Švýcara Dominica Strickera a postoupil do finále. V něm se první český účastník Turnaje mistrů pro hráče do 21 let utká v odvetě za porážku ze skupiny s Američanem Brandonem Nakashimou.

Jiří Lehečka se letos začal rozkoukávat na turnajích ATP a v únoru na 'pětistovce' v Rotterdamu prošel až do semifinále. Ve zbytku sezony už ale přidal jen dva úspěchy na challengerech - květnové finále v Mauthausenu a srpnový triumf v Liberci.



Od té doby se trápil, prohrál 8 z 12 zápasů. Přesto se jako první Čech kvalifikoval na Turnaj mistrů pro hráče do 21 let a nyní v italském Milánu útočí na cennou trofej.

Statistiky zápasu

Stricker - Lehečka 2 esa 4 0 dvojchyby 1 65 %

1. podání 'in' 68 %

75 %

úsp. 1. podání 77 %

45 %

úsp. 2. podání 64 %

24 winnery 24 16 nevyn. chyby 7 11/16 hra na síti 13/18 1/2 brejkboly 2/4 59 celkem bodů 72 čas: 1:20

21letý rodák z Mladé Boleslavi prošel s bilancí 2-1 skupinou, ve které využil absence dánského favorita Holgera Runeho, a v dnešním semifinále si poradil s dosud neporaženým Dominicem Strickerem. O rok mladšího Švýcara, který ve skupině porazil domácího favorita Lorenza Musettiho či Jacka Drapera, přehrál 4-1 4-3 2-4 4-1 a oplatil mu porážku z kvalifikace červnového turnaje ATP na trávě v Halle.



"Ten zápas si pamatuju, prohrál jsem tam ve třech setech. On se navíc od té doby hodně zlepšil a tady hrál senzačně, velmi rychle. Věděl jsem, že to bude úplně jiný zápas a k tomu hraný v rozdílném formátu," komentoval Lehečka v pozápasovém rozhovoru pro Eurosport.



79. hráč světa Lehečka během zápasu pouze jednou - v úvodu třetího setu - přišel o podání. Nastřílel 24 vítězných úderů a udělal pouze sedm nevynucených chyb.



"Cítil jsem, že to může vyjít. Včera i dnes ráno jsme s týmem o zápasu mluvili a plánem bylo jít na kurt uvolněný. Myslím, že to byl klíč k tomu, že jsem teď šťastným vítězem," radoval se český mladík.

OUR FIRST FINALIST! @jirilehecka books his ticket to the #NextGenATPFinals final, defeating in-form Dominic Stricker 4-1 4-3 2-4 4-1 in Milan! pic.twitter.com/AQBY1eHgJ5 — Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2022



V sobotním finále od 21:00 se Lehečka utká znovu po třech dnech s Brandonem Nakashimou, kterému ve středu podlehl v zápase ve skupině 0-3 na sety. Americký tenista, jenž v srpnu v San Diegu získal první titul na okruhu ATP, si v druhém semifinále poradil 4-3 1-4 4-2 4-3 s Britem Jackem Draperem a v Miláně vyhrál i čtvrtý zápas.



Next Gen ATP Finals se koná popáté v historii a Lehečka je jeho prvním českým účastníkem. Zařadit se může mezi šampiony Korejce Hyeon Chunga (2017), Řeka Stefanose Tsitsipase (2018), Itala Jannika Sinnera (2019) a současnou světovou jedničku Carlose Alcaraze ze Španělska (2021).