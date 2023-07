Lehečka má první výhru už i ve Wimbledonu. Veselý začal znovu vítězně, vyšlápl si na Kordu

WIMBLEDON - Jiří Lehečka (21) zvládl vstup i do třetího letošního grandslamu. Premiérovou výhru ve Wimbledonu si připsal proti Rakušanu Sebastianu Ofnerovi (27), kterého v deštěm přerušovaném duelu na trávě v All England Clubu porazil 6:4, 6:4, 6:4. I podeváté v kariéře dokázal vyhrát zápas 1. kola Wimbledonu Jiří Veselý. Dvojnásobný osmifinalista nečekaně zdolal 7:6, 4:6, 6:2, 6:3 loňského osmifinalistu a letos nasazenou dvaadvacítku Sebastiana Kordu z USA, přerušil sérii pěti porážek a poprvé od 12. července 2022 vyhrál zápas na hlavním okruhu.

Jiří Lehečka si loni odbyl premiéru na všech grandslamech a pokaždé uhrál minimálně set, ale vyhrát nedokázal ani jeden ze čtyř duelů. Nicméně v průběhu sezony získal spoustu cenných zkušeností, 'zabydlel' se v TOP 100 a rok zakončil porážkou ve finále Turnaje mistrů pro hráče do 21 let.

A letos už nabytou herní praxi i sebevědomí přetavuje i ve vítězné vstupy do jednotlivých grandslamů. V lednu na Australian Open to dotáhl nakonec až do čtvrtfinále, v červnu na Roland Garros vypadl ve druhém kole a nyní zvládl své úvodní vystoupení na druhý pokus i ve Wimbledonu.

Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi si teprve před pár týdny připsal premiérovou výhru na trávě, na které letos i na třetí akci vyhrál své zahajovací utkání. V All England Clubu si poradil s o šest let starším Rakušanem Sebastianem Ofnerem, kterého přehrál bez ztráty servisu třikrát 6:4.

Lehečka s Ofnerem měli hrát už v úterý, program však přeložilo deštivé počasí. To v Londýně ovlivnilo i dnešní duel. Organizátoři museli natáhnout plachty už v prvním setu za stavu 4:4 a 30:30 při servisu Ofnera. Rakušan po návratu na kurt game nedopodával a Lehečka získal první set.

"To byl jeden z klíčových momentů, který určil tempo a směřování zápasu. Za stavu 4:4 jsem na něj hned vletěl. Využil jsem toho, že mohl být trochu tužší po pauze. Pak ustával vítr a ve druhém i třetím setu jsem začal cítit líp i tenisově," řekl po utkání novinářům Lehečka.

Přerušen byl také druhý set a i v něm Lehečka zvládl návrat na dvorec lépe. Dál si držel stoprocentní bilanci na servisu a sadu získal díky brejku v páté hře. Soupeře do ničeho vážného nepustil, brejknul jej ještě na začátku třetího setu, byť v úvodním gamu prohrával 0:40, a po hodině a 42 minutách hry využil hned první mečbol.

Dvaasedmdesátý hráč světa Ofner se za celý zápasy dostal k jedinému brejkbolu, které nevyužil. Lehečka proměnil tři z deseti šancí na brejk a pomohl si 22 vítěznými údery.

Lehečka ve druhém kole narazí na pět zápasů neporaženého Francisca Cerúndola (h2h 0:0). Argentinský tenista, který v sobotu v Eastbourne slavil první triumf na trávě, v Londýně odstartoval vítězstvím 5:7, 6:3, 6:3, 6:4 nad Portugalcem Nunem Borgesem.

Veselý si vyšlápl na Kordu

Jiří Veselý se v dubnu vrátil po téměř osmiměsiční pauze zaviněné zraněním stehenního svalu. Svou kariéru prakticky restartoval a kromě dvou výher na challengeru se mu nedařilo. Do Wimbledonu dorazil se šňůrou pěti porážek a navíc hned na úvod čelil nasazenému Sebastianu Kordovi.

Opět však potvrdil, že All England Club patří mezi jeho nejoblíbenější tenisové adresy. Loňského osmifinalistu zdolal v den soupeřových 23. narozenin 7:6, 4:6, 6:2, 6:3 a také svou devátou účast ve Wimbledonu zahájil vítězstvím.

"Je to můj devátý Wimbledon a podeváté jsem prošel do druhého kola. Je to něco, co jsem v hlavě měl, že bych nerad odjížděl po prvním zápase," cenil si 29letý rodák z Příbrami, jenž se dočkal první výhry na hlavním okruhu od 12. července 2022.

Jiří Veselý porazil loňského osmifinalistu a nasazenou dvaadvacítku Sebastiana Kordu ve čtyřech setech. pic.twitter.com/q82BZjqMvy — Livesport.cz (@LivesportCZ) July 5, 2023

"Soupeř to byl těžký. Věděl jsem, že Kordič je skvělý hráč, má čtvrtfinále Australian Open a semifinále Queens. Ale také dlouho nehrál kvůli zápěstí. Přece jen jsem si říkal, že když budu dobře podávat, tak na Wimbledonu se mi vždycky dařilo. Zápas jsem zvládl herně i mentálně skvěle. Závěr byly obrovské nervy, myslím si, že to bylo vidět, ale v důležitých momentech jsem nezkazil a uhrál jsem si to,“ dodal.

Ve druhém kole, v němž má ve Wimbledonu bilanci 5:3, se osmifinalista z let 2016 a 2018 utká se srbským teenagerem Hamadem Medjedovičem, nebo Christopherem O'Connellem. Australan vede 2:0 na sety, zápas se bude dohrávat ve čtvrtek.

Ve Wimbledonu se letos ve dvouhře mužů představili celkem tři Češi. V prvním kole neuspěl pouze debutant Tomáš Macháč, který už v úterý i kvůli křečím podlehl 1:3 na sety domácímu favoritovi Cameronu Norriemu.

Článek původně publikován pro Livesport Zprávy .